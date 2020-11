Roxana Maracineanu l'a annoncé vendredi. La ministre des Sports veut "rencontrer tous les candidats" à la présidence des "fédérations les plus mises en cause pour des cas de violences sexuelles", a-t-elle expliqué, en marge d'un déplacement dans une "Maison sport santé" installée en région parisienne. "J'ai pris la décision de rencontrer tous les candidats et les présidents sortants qui se représentent à la tête des fédérations qui sont les plus mises en cause par des cas de violences sexuelles", à savoir "équitation, judo et patinage", a déclaré Roxana Maracineanu.