Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Qualifications Euro 2020 : L'Espagne, sixième sélection qualifiée

Trois jours après avoir raté la qualif dans les dernières secondes en Norvège (1-1), l'Espagne a connu le scénario inverse mardi soir à Solna. Menée par la Suède suite à un but de Berg au retour des vestiaires (1-0, 50e), la Roja a égalisé dans les arrêts de jeu grâce à Rodrigo pour finalement décrocher un petit point qui suffit à son bonheur. Sixième nation qualifiée pour le grand raout européen de 2020 (après la Belgique, l'Italie, la Pologne, l'Ukraine et la Russie), l'Espagne, sacrée en 1964, 2008 et 2012, va disputer son septième Euro de rang. La plus belle série de son histoire.

Dans les autres groupes, l'Irlande disposait d'une balle de match lors de son déplacement en Suisse. Occasion ratée puisque les hommes de McCarthy ont cédé à Genève (2-0, buts de Seferovic et Duffy contre son camp) et voient donc les Helvètes revenir à un point (12 contre 11). Le match Irlande-Danemark (les Danois comptent également 12 points) sera décisif. Les Suisses, eux, ont encore deux rencontres à jouer (Géorgie, Gibraltar) et entrevoient l'Euro. Même chose dans le groupe J où la Finlande, vainqueur de l'Arménie (3-0), se rapproche de la qualif. Dans le groupe de l'Espagne, après son nul contre la Norvège (1-1), la Roumanie jouera très gros face à la Suède le 15 novembre prochain ; les Suédois aussi d'ailleurs.

Vidéo - Pourquoi Ronaldo va devenir le plus grand buteur de l'histoire des sélections nationales 03:14

2. Tennis - Anvers : Simon vers Tsonga, Murray OK

Au terme d'une journée fatale pour Richard Gasquet (1-6, 6-3, 6-4 contre le Sud-Coréen Kwon) et Grégoire Barrère (6-2, 6-1 face à l'Allemand Struff), Gilles Simon a obtenu son billet pour le deuxième tour - où il retrouvera son compatriote Jo-Wilfried Tsonga - en dominant facilement le Belge Steve Darcis devant son public (6-1, 6-2). Andy Murray n'a pas eu la partie facile mais ça passe également pour l'Ecossais, vainqueur d'un autre joueur d'outre-Quiévrain, Kimmer Coppejans, en deux sets (6-4, 7-6).

Vidéo - À sens unique : Simon n'a fait qu'une bouchée de Darcis 02:19

3. Cyclisme - Tour de France : Le col de la Loze, attraction d'un parcours très montagneux

Alors que le parcours du Tour 2020 a été dévoilé à la mi-journée mardi, coureurs et observateurs ont passé leur après-midi à décortiquer le programme concocté par Christian Prudhomme et son équipe. Beaucoup de regards se sont alors tournés vers l'inédit col de la Loze. Point culminant lors de la 17e étape d'une édition 2020 qui s'élancera de Nice, cette ascension possède un profil hors-norme idéal pour en faire rapidement un géant du Tour.

Vidéo - Le Col de la Loze, ça promet ! 01:12

On a aussi retenu pour vous

Football - Qualifications Euro Espoirs 2021 : Après trois doublés lors de ses trois premières sorties avec les Bleuets, Odsonne Edouard y est allé de son triplé lors de la victoire de la France en Slovaquie mardi soir au terme d'un match décousu au scénario atypique (3-5). L'attaquant du Celtic, mais aussi Moussa Diaby, auteur d'un triplé de passes décisives, permet ainsi aux Espoirs de rester invaincus en deux matches dans ces qualifs (deux succès).

Football - Amical : Avec un doublé et une passe décisive devant plus de 40 000 supporters, Riyad Mahrez a été le grand artisan de la victoire algérienne décrochée mardi soir à Lille face à la Colombie (3-0) pour le premier match des Fennecs sur le sol français depuis 2008.

Golf : Tiger Woods (43 ans) a annoncé que l'écriture de son autobiographie était en cours. Dans "Back", l'Américain aux quinze titres du Grand Chelem entend, selon lui, corriger "beaucoup d'erreurs" et de désinformation sur sa vie et sa carrière. La date de la sortie du livre n'est pas encore connue.

Tiger Woods - My Game : clip from Episode 1 My PracticeEurosport

Tennis - WTA : Seule Française en lice dans la capitale russe, Kristina Mladenovic s'est qualifiée pour le deuxième tour en battant Yulia Putintseva en trois sets (6-4, 3-6, 6-2). A Luxembourg, toutes les Bleues ont été sorties d'entrée.

Basket - NBA : Le meneur de jeu Kyle Lowry a prolongé son contrat avec les Toronto Raptors, champions en titre, jusqu'en 2021

Le tweet "photo de famille"

Champions NHL en titre, les Saint-Louis Blues ont, comme le veut la tradition, été reçus mardi par le président américain Donald Trump à la Maison Blanche.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Di Pasquale: "Tant que le Big Three sera là, je ne vois pas Medvedev leur passer devant" 03:31

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions (F) : Cap au nord pour Lyon et le PSG

Quadruple tenant du titre, l'OL féminin se déplace à Hjørring, dans le nord du Danemark, mercredi (19h) afin d'y disputer le 100e match européen de son histoire à l'occasion des 8es de finale aller. Une heure et demie plus tard (à 20h30), le PSG se rendra encore plus au nord pour défier les Islandaises de Breiðablik, un club de la banlieue de Reykjavik. Deux matches largement à la portée des équipes tricolores.

Eugénie Le Sommer - LyonGetty Images

2. Tennis - ATP : Mannarino à Moscou et duel Tsonga-Simon à Anvers

Suite des tournois ATP de Moscou et Anvers. Dans la capitale russe, Adrian Mannarino va affronter le Kazakh Mikhail Kukushkin. Dans la cité belge, la journée sera marquée par le duel 100% française entre Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon.

