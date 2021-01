Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Le duo Volland-Ben Yedder porte Monaco

Des buts, du spectacle et du suspense. La 19e journée est bien lancée après le succès de Monaco à Montpellier (2-3) qui permet aux Monégasques de consolider leur quatrième place au classement. Comme souvent, l'ASM a pu compter sur l'efficacité de son duo d'attaque avec un but de Kevin Volland et un doublé de Wissam Ben Yedder. Le MHSC y a cru en revenant de 0-3 à 2-3 en l'espace de cinq minutes au cœur de la seconde période grâce à Elye Wahi et Andy Delort, mais cela n'a pas suffi pour éviter un sixième match sans victoire. Les Héraultais sont huitièmes au classement.

2. Basketball - NBA : Les Lakers maîtrisent, les Clippers cartonnent

Les Los Angeles Lakers ont signé une 11e victoire en 14 matches avec un succès maîtrisé face aux New Orleans Pelicans (112-95) sous l'impulsion de l'inévitable LeBron James (21 points, 8 rebonds, 11 passes décisives). L'autre franchise de L.A, les Clippers, s'est offert le carton de la soirée face aux Sacramento Kings (100-138) avec 27 points de Kawhi Leonard et 26 de Paul George. A l'Est, Boston a assumé son statut de leader avec une nette victoire face à Orlando (124-97). Pour rappel, les matches Minnesota-Memphis, Phoenix-Golden State et Detroit-Washington n'ont pas eu lieu et ont été reportés pour cause de cas de Covid-19.

3. Football - Serie A : La Lazio s'offre un derby à sens unique

Il n'y pas eu photo. La Lazio a balayé la Roma dans le derby romain en ouverture de la 18e journée (3-0) avec un but de Ciro Immobile et un doublé de Luis Alberto. Les Biancocelesti confirment leur retour en forme. S'ils n'occupent que la 7e place au classement, les hommes de Simone Inzaghi n'ont plus que trois points de retard sur la troisième place du podium occupée par leur voisin.

Luis Alberto e Ciro Immobile, Lazio-Roma, Getty Images Crédit: Getty Images

Nous avons aussi retenu pour vous

Basketball - Euroligue : Un bel exploit pour l'Asvel. Villeurbanne a mis fin a une série de quatre défaites en allant battre l'Olympiakos (63-69) avec 19 points de Guerschon Yabusele.

Football - Bundesliga : L'Union Berlin est plus que jamais la sensation de la saison après sa victoire face au Bayer Leverkusen (1-0) avec un but de Cedric Teuchert (88e). Les Berlinois sont quatrièmes.

Football - D1 Arkéma : Pas de surprise pour la reprise. Le PSG a battu Bordeaux grâce à un but de Sara Däbritz et garde un point d'avance en tête du classement sur Lyon, vainqueur de Reims (3-0) avec un doublé de Wendie Renard et un but d'Amandine Henry.

Voile - Vendée Globe : Charlie Dalin (Apivia) menait toujours la flotte au pointage de samedi à 5h. Mais Louis Burton (Bureau Vallée 2) n'a plus que 15,9 nm de retard, soit moins de 30 km, sur lui.

Handball - Mondiaux : Deux favoris, la Croatie et l'Espagne, ont concédé le match nul (29-29 chacun) face au Japon et au Brésil pour leur entrée en lice au premier tour.

Football - Liga portugaise : Pas de vainqueur dans le choc entre le FC Porto et Benfica (1-1). Les deux équipes occupent respectivement la 2e et la 3e place du classement à quatre points du Sporting, leader.

Dans notre émission hebdomadaire, nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis ont débattu sur les solutions pour sortir la L1 de la crise. Parmi elles, passer la Ligue 1 à 18 voire 16 clubs...

Se réinventer pour survivre : quelles solutions pour sortir la L1 du marasme

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : L'OM en entrée, le PSG pour conclure

Battus par le PSG dans le Trophée des champions (2-1), Marseille compte sur la réception de la lanterne rouge nîmoise pour se relancer en championnat (17h00). Dans la soirée, Paris aura l'occasion de prendre provisoirement la tête du classement à l'OL sur la pelouse d'Angers, où les Parisiens pourront compter sur Neymar mais pas sur leur entraîneur Mauricio Pochettino, testé positif au Covid-19. A l'étranger, il faudra surveiller le déplacement de Chelsea à Fulham (18h30) et le duel entre Southampton et Leicester (21h00) en Angleterre. En Allemagne, le Borussia Dortmund d'Erling Haaland reçoit Mayence (15h30).

2. Ski Alpin - Flachau : Noël vise le rachat, Pinturault les points

Clément Noël aura à cœur de rebondir sur le slalom de Flachau après avoir déçu la semaine passée à Adelboden. Pour Alexis Pinturault, l'objectif sera surtout de prendre des points précieux pour conforter sa première place au classement général de la Coupe du monde. Départ de la première manche à 9h30. Toujours sur la neige, il faudra suivre la performance des biathlètes françaises sur le relais d'Oberhof, où les Tricolores tenteront d'imiter leurs compatriotes masculins, vainqueurs devant la Norvège vendredi.

3. Handball - Mondiaux : Les Bleus à l'heure de la confirmation

L'équipe de France a réussi une entame tonitruante dans le tournoi en dominant la Norvège. Les Bleus ont une belle occasion d'enchaîner face à l'Autriche. D'autant qu'un succès serait synonyme de qualification pour le tour principal. Coup d'envoi de la rencontre à 18h00.

4. Rugby - Top 14 : A la recherche du temps perdu

Deux matches en retard au programme ce samedi. L'Union Bordeaux-Bègles accueille l'ASM Clermont (15h15) dans un match où le vainqueur prendra la quatrième place du classement. Dans le bas du tableau, l'Aviron Bayonnais reçoit la Section Paloise (21h).

