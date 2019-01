Volte-face, Australie, OM, neige : L'actu sur un plateau du 26 janvier 2019

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : L'OM retombe illico dans le tourbillon

Face à Lille et dans un Vélodrome aussi chaud qu'hostile à ses ouailles (le match a dû être arrêté 30 minutes pour un jet de pétard), l'Olympique de Marseille n'a pas su capitaliser sur son succès du week-end passé. L'OM s'est incliné contre Lille (1-2), faute de réalisme et à 10 contre 11 après l'explusion de Florian Thauvin. Si Mario Balotelli s'est signalé pour sa première en inscrivant un but en toute fin de match, l'homme fort lillois Nicolas Pépé a fait encore plus fort en signant un doublé. Le LOSC reste un solide dauphin du PSG, Marseille pourrait quitter la première partie de tableau.

Vidéo - 22e j. - Garcia : "Tant qu'il y a de l'espoir mathématiquement..." 01:00

2. Handball – Championnat du monde : Les Bleus terrassés en demi-finale

Le premier match couperet a été fatal à l'équipe de France. Les Tricolores n'ont pas existé contre le Danemark, large vainqueur (38-30) et qui va disputer la finale de la compétition à domicile. Contre la meilleure attaque de la compétition portée par le joueur du PSG Mikkel Hansen (12 buts), la défense française a pris l'eau. Doubles tenants du titre, les hommes de Didier Dinart vont désormais tenter d'accrocher le podium dimanche contre l'Allemagne.

3. Football – Ligue 1 : Monaco officialise le départ de Henry… et le retour de Jardim !

Ce qui avait débuté comme une improbable rumeur jeudi est devenue réalité un peu plus de 24 heures plus tard. Après avoir suspendu Thierry Henry de ses fonctions d'entraîneur, l'AS Monaco a rendu ferme son départ du banc princier vendredi et appelé… Leonardo Jardim à la rescousse. Trois mois après son limogeage, le technicien portugais est de retour avec un bail courant jusqu'en 2021. "La décision du licenciement de l'entraîneur Leonardo Jardim a été prise trop prématurément, a expliqué le président Vadim Vasilyev. Aujourd'hui, nous réalisons que l'histoire de Leonardo avec le club ne s'est pas terminée comme elle aurait dû." Thierry Henry a pour sa part souhaité "bonne chance" à son successeur, assurant "croire très fort en ces joueurs."

Vidéo - Dirigeants, joueurs, Henry : à qui la faute ? 03:58

On a aussi retenu pour vous

Football – FA Cup : Manchester United s'est imposé sur la pelouse d'Arsenal (1-3), et s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la FA Cup. C'est le huitième succès en huit matches pour les Red Devils, depuis l'arrivée de leur "Super Sub" d'entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer.

Patinage artistique – Championnat d'Europe : Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont distancé les Russes Alexandra Stepanova et Ivan Bukin, lors du programme court, à Minsk. Avec plus de trois points d'avance, les patineurs français disposent d'une "belle avance" avant le libre samedi.

Basketball – NBA : Houston continue sa remontée en dominant un des cadors de l'Est, les Toronto Raptors (121-119). Après ses 61 points inscrits à New York, James Harden s'est cette fois arrêté à 35 unités, mais poursuit sa série folle de matches à plus de 30 points avec une 22e rencontre de rang.

Football – Ligue 2 : Metz, déjà battu chez lui la semaine passée par Clermont, n'a pas pu faire mieux que match nul (0-0) à Ajaccio et marque le pas en tête, où Lorient a repris pied sur le podium après son succès à Valenciennes (2-1) vendredi pour la 22e journée.

Rugby – Pro D2 : Nevers a repris les rênes du championnat après sa victoire contre le dernier du classement Massy. Aurillac s'est donné de l'air face à Colomiers dans ce duel de mal classé. Provence Rugby et Montauban ont continué sur leur lancée pendant que Béziers a fait chuter Brive et est revenu à hauteur de Mont-de-Marsan.

Vidéo - Nevers coule Massy et reprend le fauteuil de leader ! 02:54

Athlétisme : Christophe Lemaitre a décidé de renoncer à disputer la saison en salle en raison d'une "gêne persistante au mollet droit", a annoncé la Fédération française.

Cyclisme – Tropicale Amissa Bongo : L'Italien Niccolo Bonifazio a remporté vendredi sa troisième étape et conforte son maillot jaune de leader, au terme de la cinquième étape longue de 120 kilomètres.

Patinage artistique : Alysa Liu a été sacrée championne des Etats-Unis à seulement 13 ans et dès sa première compétition chez les seniors, vendredi à Detroit. Liu a battu le record de précocité de Tara Lipinski, championne olympique 1998, qui avait 14 ans lorsqu'elle a remporté son premier titre de championne des États-Unis en 1997.

Golf – Farmers Insurance Open : L'Anglais Justin Rose a pris les commandes du tournoi comptant pour le circuit professionnel américain de golf, en bouclant le 2e tour avec sept birdies vendredi, tandis que l'Américain Tiger Woods a franchi de justesse le cut.

Ski – X Games : L'Estonienne Kelly Sildaru est devenue vendredi la première skieuse à remporter trois médailles lors du même week-end, tandis que la Française Tess Ledeux a terminé sa journée au pied du podium sur le Big Air, devancé d'un petit point pour la médaille de bronze.

La vidéo de rattrapage

En 1999, Amélie Mauresmo se fait un nom sur le circuit en signant sa première finale majeure à Melbourne. Mais aussi en défrayant la chronique en affichant sans tabou son homosexualité. De son parcours percutant, marqué notamment sa victoire en demi-finale sur la n°1 mondiale d'alors Lindsay Davenport, naîtra une championne d'exception.

Vidéo - 1999, la bombe Mauresmo explose aux yeux de tous 02:33

Le Tweet détente pour Novak Djokovic à 24 heures de retrouver Rafael Nadal en finale à Melbourne

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis – Open d'Australie : Osaka / Kvitova, qui sera la nouvelle patronne ? (9h30)

Entre Naomi Osaka et Petra Kvitova, peu de points communs mais une même ambition : remporter l'Open d'Australie une première fois et devenir numéro un mondiale. Entre la Japonaise, jeune première du circuit et la Tchèque, revenu de loin après avoir été sérieusement blessé lors d'une agression fin 2016, la vainqueur sera forcément une belle histoire. Aux deux joueuses de l'écrire en lettres d'or.

Vidéo - Pourquoi Osaka est favorite contre Kvitova 01:43

2. Football – Ligue 1 : Monaco pour se relever, Strasbourg pour enchaîner (20h00)

Quatre matches sont au programme en championnat avec divers enjeux à la clé. L'AS Monaco va tenter de se remettre à l'endroit sur la pelouse de son plus proche concurrent pour le maintien, Dijon (18e). Sur sa pelouse contre Bordeaux, Strasbourg va chercher le 4 à la suite et confirmer sa place derrière le quatuor de tête. A suivre également Guingamp – Reims et le match du Sud entre Nice et Nîmes.

3. Ski – Coupe du monde : Le mythique Kitzbühel comme confirmation pour Noël ? (à partir de 9h30)

Vainqueur de son premier slalom en Coupe du monde la semaine passée, Clément Noël fait partie des principaux prétendants à la victoire à Kitzbühel ce samedi. Attention toutefois car la concurrence emmenée par l'insatiable Marcel Hirscher ne lui fera aucun cadeau. Chez les femmes, le Super-G de Garmisch-Partenkirchen sera l'occasion pour Mikaela Shiffrin d'asseoir un peu plus sa domination sur le cirque blanc.

4. Biathlon – Anterselva : L'heure de la poursuite a sonné (à partir de 13h30)

Après son tir groupé de la veille, l'équipe de France hommes peut tenter la course d'équipe pour faire vaciller Johannes Boe sur la poursuite ce samedi. Le Norvégien, leader de la Coupe du monde, reste sur deux succès dans l'exercice est sera l'homme à battre. La tâche sera bien plus difficile pour les Bleues, plus en retrait, alors que la poursuite dames s'annonce des plus ouvertes.

5. Rugby – Top 14 : Un samedi sous forme de chassé-croisé de cadors (à partir de 15h00)

Castres – Clermont et La Rochelle – Montpellier, voilà qui aurait pu ressembler à deux énormes confrontations pour un samedi bien chargé. Mais les finalistes castrais et montpelliérains de la saison passée joueront cette fois dans la peau d'une équipe de ventre mou en quête de rebond quand leurs adversaires se disputeront à distance la course vers les sommets. La journée se conclura par un prometteur Lyon (5e) – Racing 92 (6e) entre deux équipes en embuscade pour le podium.

6. Football – Europe : Liga, Serie A, Bundesliga, Cup… Faites votre choix (à partir de 13h00)

L'affiche du jour sur le Vieux continent est pleine de promesses entre l'AC Milan et Naples à 20h30 pour la 21e journée du championnat d'Italie. Plus tôt, l'Atlético Madrid (16h15 face à Getafe), le Borussia Dortmund (15h30 contre Hanovre) ou encore Manchester City (16h00 contre Burnley) seront sur les prés.