Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Lens impressionne encore

Mais qui peut stopper Lens ? Une semaine après leur éclatante victoire face à Monaco (1-4), les Sang et Or l'ont une nouvelle fois emporté face à un concurrent direct pour les places européennes, à savoir Rennes (2-1) . Seko Fofana a inscrit un superbe but, Loïs Openda a également marqué. Le RCL est provisoirement en tête du championnat.

2. Tennis - ATP Winston-Salem : Deuxième titre pour Mannarino

Trois ans plus tard, un deuxième titre. Adrian Mannarino a joliment conclu sa semaine en Caroline du Nord pour ajouter un nouveau trophée à sa collection, aux côtés de celui remporté à s'Hertogenbosch en 2019. Pour cela, le Français s'est défait de Laslo Djere en deux manches (7-6 6-4) et 1h43 de jeu. Il va ainsi retrouver le Top 50 au classement ATP.

3. Basketball - Qualifs Mondial 2023 : Les Bleus inquiètent avant l'Euro

A cinq jours de l'Eurobasket, les Bleus n'ont pas rassuré. Les hommes de Vincent Collet ont été battus par la Bosnie (96-90) après deux prolongations pour leur dernier match avant la compétition. Les coéquipiers d'Evan Fournier ont très mal débuté, accusant d'abord 18 points de retard, puis encaissant un 20-0 en fin de 3e quart-temps alors qu'ils avaient recollé à la mi-temps. Cette défaite ne compromet pas la qualification pour le Mondial.

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue 1 : Alors qu'une rupture de contrat à l'amiable était d'abord envisagée, : Alors qu'une rupture de contrat à l'amiable était d'abord envisagée, Ander Herrera a finalement été prêté avec option d'achat par le PSG à son ancien club, l'Athletic Bilbao.

Football - Serie A : Grâce notamment à : Grâce notamment à un but d'Olivier Giroud , l'AC Milan a provisoirement pris la tête du classement après sa victoire face à Bologne (2-0).

Football - Liga : Jules Koundé : Jules Koundé a (enfin) été inscrit auprès de LaLiga , et va ainsi pouvoir disputer son premier match officiel avec le FC Barcelone.

Golf - Tour Championship : Le N.1 mondial Scottie Scheffler, vainqueur du dernier Masters d'Augusta, a conservé samedi la tête à Atlanta, mais avec un seul coup d'avance, à la suspension du troisième tour en raison d'un orage.

La vidéo de rattrapage

Une superbe bataille et un dépassement sur la ligne : revivez la 4e série du GP de Wroclaw.

Leçon de dépassement tout-terrain avec Zmarzlik et Janowski : le speedway comme on l'aime

Le tweet

Étrange vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par Mathias Pogba. Le frère aîné de Paul promet des "révélations explosives" au sujet du milieu de terrain des Bleus, mais aussi de son agent Rafaela Pimenta et de Kylian Mbappé.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - La Vuelta : Le peloton face au mur

Journée extrêmement chargée pour le peloton du Tour d'Espagne. Entre Villaviciosa et Les Praeres, le menu de la 9e étape, longue de 171,4 km, est copieux. Jugez plutôt : quatre cols à franchir et une arrivée au sommet de Nava, un "mur" de 3,9 kilomètres à 12,9% de pente moyenne et des passages à… 24%. Un sacré défi pour Evenepoel, Roglic, Mas and co. A suivre absolument sur Eurosport.

2. Football - Ligue 1 : Des chocs de l'après-midi jusqu'au soir

Voilà un très beau programme pour les amoureux de la Ligue 1. L'alléchante affiche Nantes-Toulouse ouvrira l'après-midi (13h), avant un multiplex et Nice-Marseille (15h) qui seront suivis de Reims-Lyon (17h05). En soirée (20h45), un PSG brillant depuis le début de saison reçoit un Monaco moribond.

3. Volleyball - Championnat du monde : Les Bleus s'attaquent au gros morceau

Elle s'en était (très bien) sortie lors de son premier match face à l'Allemagne , après avoir été malmenée. Cette fois, l'équipe de France devra débuter pied au plancher, puisqu'elle affronte la vice-championne d'Europe en titre, la Slovénie, chez elle. Une sacrée opposition pour la Team Yavbou, qui va ainsi pouvoir mieux jauger son état de forme. Match à 20h30.

4. Formule 1 - Grand Prix de Belgique : Pour qui la plus belle remontée ?

Drôle de duel en vue pour les deux principaux prétendants au titre. Pénalisés après divers changements de pièces, Max Verstappen (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari) s'élanceront respectivement depuis les 15e et 16e rangs à Spa, tandis que leurs coéquipiers Carlos Sainz (Ferrari) et Sergio Pérez (Red Bull) occuperont la première ligne. Qui raflera la mise ? Réponse à partir de 15h.

