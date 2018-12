Waka Waka Camp Nou et Usain Bolt sur le Tour de France : le meilleur du pire du 1er avril espagnol

Le Buzz

Piqué candidat à la présidence du Barça dès 2021

Mundo Deportivo assure que Gerard Piqué va raccrocher les crampons en 2020 à 33 ans pour se lancer dans la course à la présidence du Barça et devenir le boss blaugrana, l’année suivante. Son projet : un tandem Xavi-Iniesta sur le banc et Carles Puyol au poste de directeur sportif. Tout était crédible dans l’article de la publication catalane. Jusqu’à ce détail : le souhait du compagnon de Shakira de rebaptister le Camp Nou en… Waka Waka Camp Nou.

Bolt sur le Tour avec la Sky

En voilà une "bomba" lancée par La bolsa del corredor, un site herbergé par Sport.es : Usain Bolt va disputer le prochain Tour de France et avec la Team Sky s'il vous plaît. Fausse déclaration de l'homme le plus rapide du monde à l'appui : "Le cyclisme est ma passion depuis l'enfance. Je sens que l'heure est venue de montrer au monde que je peux utiliser mes grandes qualités de vitesse sur un vélo." Vous imaginez, "la Foudre" en jaune sur les Champs ?

Marc Marquez change de numéro

Le quintuple champion du monde de MotoGP abandonne son mythique numéro 93 ! Le pilote espagnol l’a annoncé sur Twitter, montage photo à l’appui : "Nouvelle année, nouveau numéro ! En 2019, je courrai avec le numéro 1 !" Que ses fans se rassurent, ils n’auront pas à renouveler toute leur garde-robe, le pilote âgé de 25 ans va rester fidèle à son numéro fétiche.

La Fédération espagnole de football réduit la taille des ballons

Bye-bye le ballon taille 5 aux normes FIFA, le football espagnol passe à la taille 3 ! "Après avoir sondé l’opinion des différents acteurs du monde du football, la Fédération, réunie en comité de direction exceptionnel, a approuvé la réduction de la taille des ballons pour la deuxième partie de saison", peut-on lire dans un communiqué. "La RFEF comprend le point de vue des gardiens de but consultés mais, comme l’a expliqué un porte-parole officiel, ‘le plus important, ce sont les buts et plus il y en a, mieux c’est."

Aleix Espargaro change de sport

Le MotoGP, c’est fini pour Aleix Espargaro. Le pilote espagnol change carrément de sport et embrasse à 29 ans une carrière de cycliste professionnel. Pas n’importe où puisque la formation Movistar lui ouvre ses portes.

Une discipline un peu particulière à la télé

Les téléspectateurs espagnols sont gâtés. Ils vont pouvoir se délecter d’un événement ô combien important : le Championnat d’Europe d’escargots ! LaLigaSports n’est pas peu fière de cette annonce et rappelle le record à battre : 17 heures et 14 minutes pour avaler les deux tours de piste de 400 mètres. Netflix peut trembler.