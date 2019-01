Warriors, Garcia, Anderson, OM, Sorhaindo : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie : Garcia passe au 3e tour, Mahut-Herbert aussi, Anderson prend la porte

Caroline Garcia a été la première joueuse à rallier le troisième tour de l'Open d'Australie après sa rapide victoire face à l'invitée australienne Zoe Hives en deux sets (6-3, 6-3), mercredi, à Melbourne. La n° française affrontera l'Américaine Danielle Collins pour une place en huitièmes de finale vendredi.

Pendant ce temps, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont franchi le 1er tour du double messieurs en s'imposant face à David Marrero et Mischa Zverev (7-6(4), 6-3).

Kevin Anderson dit déjà au revoir à Melbourne. Le Sud-africain, tête de série n°5, a été surpris par un excellent Frances Tiafoe, mercredi, lors du 2e tour. L'Américain, 39e mondial, s'est imposé en quatre sets (4-6, 6-4, 6-4, 7-5) face à un Anderson diminué par une blessure au coude.

2. Basket - NBA : Golden State écrase Denver et prend les commandes à l'Ouest, les Lakers gagnent

Golden State frappe du poing sur la table. Les Warriors ont donné une leçon aux Nuggets (111-142) en déplacement et pris les commandes de la conférence Ouest à leurs adversaires. Les Californiens, portés par un grand Klay Thompson (31 points, 4 dunks, 3 rebonds), ont battu le record de points marqués dans un premier quart-temps (avec 51 points, le dernier record datait de 1990 et était en possession de Phoenix). Pendant ce temps, les Lakers ont battu les Bulls de Chicago sur leur parquet (107-100).

3. Hand - Mondiaux 2019 : Les "Experts" vont chercher la qualification pour le 2e tour mais perdent Sorhaindo

Au terme d'un match d'une rare intensité et d'une fin irrespirable, l'Allemagne et la France n'ont pu se départager (25-25), mardi soir, à Berlin. Menés et dominés tout au long de la rencontre, les Bleus ont égalisé à la dernière seconde suite à un but de Timothey N'Guessan. Ils ont également validé leur billet pour le 2e tour de la compétition. Elle a en revanche dû déplorer la sortie sur blessure de Cédric Sorhaindo. Victime d'une lésion musculaire au mollet, le capitaine des Bleus n'est pas certain de pouvoir poursuivre le tournoi.

On a aussi retenu pour vous :

Football - Ligue 1 : Bordeaux a le sens du timing. Les Girondins sont allés s'imposer dans le temps additionnel sur la pelouse d'Angers en match en retard de la 17e journée (1-2). Le but de la victoire a été l'oeuvre de Yann Karamoh.

Basket - NBA : Le pivot des Golden State Warriors, DeMarcus Cousins, qui n'a encore jamais porté le maillot des doubles champions en titre en raison d'une blessure qui date de près d'un an, est attendu vendredi en NBA, a annoncé son coach Steve Kerr mardi.

Football - Copa del Rey : Valence et Getafe se sont qualifiés pour les quarts de finale, mardi soir. Le VCF a battu le Sporting Gijon 3-0 à Mestalla avec un doublé de Santi Mina et un but de Ferran Torres. Getafe est allé chercher un nul sur la pelouse de Valladolid (1-1)

A ne pas rater mercredi

1. Tennis - Open d'Australie : Fin du 2e tour simple messieurs et dames

Suivez la fin de la day session et la night session à partir de 9h00.

Le programme de mercredi

Rod Laver Arena

A partir de 9h du matin

Beatriz Haddad Maia (BRA) - Angelique Kerber (ALL/N.2)

Matthew Ebden (AUS) - Rafael Nadal (ESP/N.2)

Margaret Court Arena

Alex De Minaur (AUS/N.27) - Henri Laaksonen (SUI)

Maria Sharapova (RUS/N.30) - Rebecca Peterson (SUE)

Melbourne Arena

Pas avant 7 heures du matin

Roberto Bautista Agut (ESP/N.22) - John Millman (AUS)

2. Ligue 1 : Rattrapage pour les clubs de Ligue 1, un ASSE-OM de feu

Place aux rattrapages pour les clubs de Ligue 1. Dix clubs sont sur le pont en soirée pour se mettre à jour au niveau du calendrier. Si l'OL jouera à 19h00 à Toulouse, le choc de cette 17e journée se jouera à 21h00 à Geoffroy-Guichard. Sans victoire depuis huit rencontres toutes compétitions confondues, l'OM est en grand danger face à l'AS Saint-Etienne.:

19h00 : AS Monaco - OGC Nice, Nîmes - FC Nantes, Toulouse - OL

21h00 : AS Saint-Etienne - Olympique de Marseille

3. Coupe de France : Grenoble et Strasbourg bouclent les 32es de finale

Il restait une rencontre à jouer en 32es de finale de la compétition. Reporté à mercredi 16 janvier en raison d'un terrain impraticable au stade des Alpes, le match entre Grenoble et Strasbourg va se jouer en début de soirée (19h15). Le vainqueur

4. Dakar : Avant-dernière étape entre Pisco et Pisco

Une spéciale de 360 kilomètres attend les concurrents du Dakar mercredi. Toby Price (Red Bull - KTM Factory Team) et Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) mènent la course en motos et autos.