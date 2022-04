Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Liga : Le Barça et Séville retardent le sacre du Real

Comme en France mercredi soir, le leader du championnat espagnol (le Real Madrid) pouvait être sacré en avance dès jeudi si ses poursuivants faisaient moins bien que lui sur cette journée. Mais le FC Barcelone et le FC Séville se sont tous deux imposés lors de cette 33e journée. Les Andalous d'un Jules Koundé buteur sont venus à bout de Levante (3-2), tandis que les Blaugrana ont assuré un succès précieux sur la pelouse de la Real Sociedad (1-0) et gardent leur deuxième place. Le Real Madrid de Karim Benzema aura une nouvelle opportunité d'être officiellement sacré dès la prochaine journée.

FC Barcelone Crédit: Getty Images

2. Basket-ball - NBA : Golden State impitoyable, Dallas et Memphis chipent une victoire à l'extérieur

Les Warriors de Golden State se rapprochent d'un "sweep" contre les Nuggets, après une troisième victoire en autant de rencontres, dont la dernière sur le parquet de Denver (118-113). Après s'être fait surprendre sur leur parquet lors du match 1, les Grizzlies et les Mavericks ont eux corrigé le tir à l'extérieur pour prendre l'avantage dans leurs séries respectives. Memphis a dominé Minnesota sur son parquet (104-95) et Dallas a fait exploser Utah (126-118), de quoi remettre leurs séries "à égalité" avant le match 4. Rudy Gobert a malheureusement pour lui encaissé le dunk de la nuit face à Spencer Dinwiddie.

3. Handball - Coupe de France : Le PSG dans le dernier carré, Vincent Gérard écoeurant

Dans un quart de finale de gala contre Montpellier, les Parisiens n'ont rien laissé aux Héraultais dans une salle chauffée à blanc. Dans le sillage d'un Vincent Gérard exceptionnel (19/39) et d'une attaque redoutable, le PSG a facilement dominé le MHB (41-24) dans ce qui a tourné à une démonstration de handball. Les partenaires de Nikola Karabatic se hissent donc en demi-finale de la Coupe de France, en infligeant une humiliation à leur principal rival en France ces dernières années. Ils retrouvent Toulouse, Chartres et Nantes dans le dernier carré de la compétition.

On a aussi retenu pour vous

Football : L'icône brésilienne Pelé état stable et satisfaisant" d'après l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. : L'icône brésilienne Pelé est sorti de l'hôpital dans un "" d'après l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo.

Pelé Crédit: Getty Images

Rugby - Pro D2 : L'Aviron Bayonnais a renforcé sa 2e place derrière Mont-de-Marsan grâce à son succès sur Vannes hier soir (22-17), mettant la pression sur Oyonnax, aussi en course pour la place de dauphin.

Football - Ligue 1 : D'après L'Equipe, : D'après L'Equipe, plusieurs offres ont été transmises à l'OL pour racheter des parts du club. Une communication du club pourrait être attendue aujourd'hui.

La vidéo de rattrapage

Pinot : "Dans les dix derniers kilomètres, je pensais à ces deux dernières années..."

Le Podcast du jour

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour des Alpes : L'explication finale promet d'être musclée !

Après la frustration de Thibaut Pinot hier sur la 4e étape , le Tour des Alpes va rendre son verdict final ce vendredi et une satisfaction tricolore pourrait faire irruption. En effet, Romain Bardet (DSM) n'est qu'à deux secondes du leader Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), tandis que Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers) et Mikel Landa sont aussi à l'affût. Sur cette dernière étape courte mais parsemée de grosses difficultés, le terrain sera parfait pour une explication entre leaders et des attaques à foison. Une dernière étape à suivre dès 14h sur Eurosport !

Cruel pour Pinot : le moment où le Français s'est fait reprendre à la flamme rouge

2. Rugby - Tournoi des VI Nations féminin : La France veut continuer son sans-faute

Après trois victoires en autant de matches, les Bleues veulent continuer leur belle série lors de cette 4e journée face au Pays de Galles (21h). Avec le même bilan parfait que les Anglaises, les tricolores peuvent espérer une "finale" décisive face au XV de la Rose lors de la 5e et ultime journée de ce tournoi 2022. Avant cela, il faudra venir à bout des Galloises sur leur terrain dès ce soir.

3. Tennis - Le tableau final se précise à Barcelone

Début des huitièmes de finale aujourd'hui au tournoi de Barcelone, avec plusieurs affiches alléchantes dans la journée. Le duel entre Carlos Alcaraz et son compatriote Munar vaudra le détour, tout comme le duel nord-américain entre Frances Tiafoe et Félix Auger-Aliassime. Enfin, le choc Dimitrov-Tsitsipas conclura une grosse journée de tennis en Catalogne. Du côté de Belgrade, autre tournoi de la semaine à suivre sur Eurosport, Andrey Rublev tentera d'obtenir une place en demi-finale face au Japonais Taro Daniel, au lendemain de ses accusations contre l'interdiction de Wimbledon de faire participer des joueurs russes à son tournoi

Andrey Rublev Crédit: Getty Images

4. Basket-ball - EuroLigue : Monaco doit corriger le tir

Face à l'ogre Olympiakos, tête de série numéro 2 des play-offs de l'EuroLigue, Monaco doit se rattraper après un premier match raté face aux Grecs (71-54). De nouveau sur le parquet adverse, la Team Roca doit créer l'exploit ce vendredi (18h00), au risque de se compliquer sérieusement la tâche dans ce huitième de finale.

5. Football - Ligue 2 : Dans l'ombre du Téfécé, les prétendants à la montée s'affrontent

Toulouse ne joue que lundi, mais pourra dès ce soir savoir quel résultat il doit obtenir pour valider officiellement sa montée en Ligue 1 contre Niort. Entre Auxerre, Ajaccio, Sochaux et le Paris FC, la course à la 2e place s'annonce très serrée et rude, tandis qu'en bas de tableau, l'AS Nancy-Lorraine peut entériner sa relégation en National dès ce vendredi.

