CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Tennis - ATP Rome : Sans Alcaraz et sans Nadal, mais Djokovic a fait le job

Ad

Il n'y aura pas Alcaraz, pas Nadal mais Novak Djokovic sera lui bien présent au rendez-vous du dernier carré de l'ultime (gros) tournoi préparatoire à Roland-Garros. Le Serbe, qui restera numéro un mondial lundi, a fait preuve de solidité dans les moments chauds pour vaincre Félix Auger-Aliassime (7-5, 7-6), vendredi. Il affrontera Casper Ruud en demi-finale.

Omnisport Power of Sport - Du 10000m au triathlon : Beth Potter, la force de la reconversion IL Y A 21 HEURES

2. Basketball - NBA : Les Warriors retrouvent les finales de conf’, Boston arrache un match 7

Golden State s'est qualifié pour la finale de la conférence Ouest en NBA en battant à domicile Memphis (110-96) vendredi lors du 6e match de leur demi-finale de conférence des play-offs NBA, remportée 4 victoires à 2.

Dans l'autre match de la soirée, Boston, porté par Jayson Tatum (46 points), a égalisé à 3-3 en allant battre chez eux les Bucks de Milwaukee (108-95), malgré un grand Giannis Antetokounmpo (44 points, 20 rebonds). Le 7e et dernier match de la série aura lieu dimanche à Boston pour déterminer l'adversaire de Miami en finale de conférence Est.

3. Football - National : Annecy promu en L2, Villefranche en barrages

Dans son Parc des Sports à guichets fermés (13.500 spectateurs), Annecy a arraché l'accession en Ligue 2 en battant Sedan 2 à 0 vendredi soir, lors de la 34e et dernière journée du championnat de National.

L'équipe haut-savoyarde, entraînée par Laurent Guyot, termine deuxième du classement, avec un point d'avance sur Villefranche-Beaujolais (3e), qui a surclassé Bourg-en-Bresse (4-1) dans un autre match à guichets fermés, mais qui devra en passer par les barrages contre le 18e de Ligue 2, Quevilly-Rouen ou Rodez, qui jouent samedi.

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Tennis : Le joueur suisse Stan Wawrinka a déclaré forfait vendredi pour l'Open de Genève la semaine prochaine en raison d'une blessure à un pied qu'il ne parvient pas à guérir.

Golf : Agé de 51 ans, le golfeur Phil Mickelson ne participera pas la semaine prochaine au championnat américain PGA dont il est tenant du titre, a annoncé vendredi cette organisation.

Agé de 51 ans, le golfeur Phil Mickelson ne participera pas la semaine prochaine au championnat américain PGA dont il est tenant du titre, a annoncé vendredi cette organisation. Basketball: Les basketteuses de Bourges, premières de la saison régulière de la Ligue féminine, se sont qualifiées pour les demi-finales du championnat aux dépense de Lattes-Montpellier, en remportant le match 3 décisif 86 à 69, vendredi en quarts de finale.

Athlétisme : Les Américains Noah Lyles et Gabrielle Thomas ont remporté les 200 m du premier rendez-vous de la Ligue de diamant à Doha (Qatar), amputé du saut à la perche à cause du vent vendredi.

Basketball : James Harden a été incendié par les médias américains vendredi après sa piètre performance qui a valu à son équipe des Philadelphia 76ers d'être éliminée dans le cadre des play-offs de la NBA.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Une saison en enfer : de Costil à Yilmaz, le onze des naufragés de la L1

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE CE VENDREDI

Football - Ligue 1 : Multiplex et enjeux à tous les étages

Petite musique entraînante et parfum d’été qui approche : les multiplex de fin de saison ont un certain charme. Ils revêtent surtout beaucoup d’enjeux . Voici ceux de la 37e journée de L1, qui sera disputée ce samedi à partir de 21h, de la course à la 2e place menée par l’Olympique de Marseille devant l’AS Monaco, aux minces chances de maintien des Girondins de Bordeaux.

Dans la lutte à l’Europe, le Stade Rennais, le Racing Club de Strasbourg et le RC Lens ont encore de belles choses à espérer entre la 3e place qualificative pour les barrages de la Ligue des champions, la Ligue Europa ou encore la Ligue Europa Conférence.

Mbappé, Payet, Dante : Notre équipe-type de la saison 2021/22 de L1

2. Cyclisme - Giro : Épreuve de force entre sprinteurs et puncheurs

Une journée pour les sprinteurs-puncheurs. L'autre pour les purs grimpeurs. Il y en aura pour tous les goûts, samedi et dimanche, lors du deuxième week-end du Giro. Les 8e et 9e étapes, qui se joueront à Naples puis au terrible Blockhaus, dans les Apennins, posent quelques questions.

La 8e étape, samedi, constitue une nouvelle opportunité pour les sprinteurs de s’expliquer … et donc pour Arnaud Démare (Groupama-FDJ) de signer un 3e sprint massif victorieux consécutif, après ses succès lors des 5e et 6e étapes, à Messine et Scalea. Il faudra pour cela s’accrocher dans les différentes petites montées qui jalonnent le tracé napolitain - le départ et l’arrivée sont situés à proximité, dans la capitale de la Campanie.

Le réveil des Jumbo-Visma, des cassures, Bouwman le plus fort : le résumé de la 7e étape

3. Tennis - Rome : La belle pour Tsitsipas et Zverev, Ruud face à la montagne Djokovic

Comme à Monte-Carlo et Madrid, Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas s'affronteront en demi-finale du troisième Masters 1000 de la saison sur terre battue à Rome. Pour le moment, un partout balle au centre entre les deux hommes et début du combat à 14h30.

Pour la seconde demi-finale, il faudra en revanche patienter jusqu’à 19h30 pour voir Novak Djokovic se confronter à Casper Ruud. Cette fois-ci, ni Alcaraz ni Nadal ne sera présent pour barrer la route du Serbe, mais un Norvégien classé 10e à l’ATP qui réussit son meilleur tournoi sur terre battue cette saison.

Dans le tableau féminin, Iga Swiatek, tête de série numéro 1, fera face à Aryna Sabalenka [3] sur les coups de midi, tandis que la récente vainqueure du Masters 1000 de Madrid, Ons Jabeur, devra défier Daria Kasatkina (17h).

(Avec AFP)

Omnisport Nadal préoccupé, le Heat qualifié, gros morceau sur le Giro : l’actu sur un plateau HIER À 04:41