Warriors, Masters, Monaco : L'actu sur un plateau

1. Basket - NBA : Les Warriors rebondissent, les Rockets surprennent les Nuggets

Au lendemain de leur défaite en prolongation contre les Clippers, les Warriors, toujours privés de Stephen Curry mais aussi de Draymond Green, se sont imposés à domicile contre les Hawks (110-103). Kevin Durant a inscrit 29 points, Klay Thompson 24. Les champions en titre présentent désormais un bilan de 12 victoires pour 3 défaites.

Deux autres rencontres avaient lieu la nuit dernière : Houston est allé s'imposer sur le parquet de Denver (109-99) avec un excellent Clint Capela (24 points, 9 rebonds) alors que Cleveland a enregistré son deuxième succès de la saison en battant facilement Charlotte (113-89). Tony Parker (9 points) et Nicolas Batum (11 points) n'ont rien pu faire contre Jordan Clarkson (24 points) et Tristan Thompson (11 points, 21 rebonds, 5 passes).

2. Tennis - Masters : Federer se relance

Roger Federer est toujours en vie à Londres. Battu d'entrée par Kei Nishikori dimanche, le Suisse s'est bien repris en disposant facilement d'un Dominic Thiem complètement hors du coup (6-2, 6-3) en à peine plus d'une heure de jeu. Le n°3 mondial a désormais rendez-vous avec Kevin Anderson, impressionnant vainqueur de Kei Nishikori un peu plus tôt (6-0, 6-1) et toujours invaincu dans ce Masters. S'il veut rejoindre le dernier carré, Federer devra vraisemblablement battre le Sud-Africain, dans une poule où trois joueurs pourraient finir avec deux victoires si Nishikori l'emporte contre Thiem.

3. Foot - Ligue 1 : Monaco sous enquête de la LFP et la FFF

Les instances du football français, la Ligue (LFP) et la Fédération (FFF), vont enquêter sur "les conditions de recrutement de deux joueurs mineurs par l'AS Monaco", mises en lumière par les révélations des Football Leaks, selon un communiqué publié mardi soir. La Commission Fédérale du Statut du Joueur Elite de la FFF et la Commission Juridique et de la LFP, saisies conjointement, "seront chargées d'enquêter afin de déterminer les éventuelles suites disciplinaires et/ou pénales à donner à ces dossiers".

Foot - Solari est bien l'entraîneur du Real. Le Real Madrid a confirmé officiellement la nomination comme entraîneur de Santiago Solari, dont l'intérim a pris fin lundi, annonçant que le technicien argentin était désormais lié avec le club merengue pour deux saisons et demi, soit jusqu'en 2021.

Foot - Les Pays-Bas dernier qualifié pour le Mondial féminin. Les Néerlandaises, victorieuses de la Suisse en barrage (3-0, 1-1), ont décroché le dernier ticket européen pour la Coupe du monde 2019 qui se disputera en France.

Tennis - Masters : Choc attendu entre Djokovic et Zverev

Vainqueurs de leur première rencontre, Novak Djokovic et Alexander Zverev ont rendez-vous dès 15h pour un face à face qui permettra à celui qui s'impose de se rapprocher des demi-finales. Dans l'autre match de la poule, malheur au perdant entre Marin Cilic et John Isner (21h).

Handball - Ligue des champions : Paris veut poursuivre son sans-faute, dernière chance pour Montpellier

Le PSG vise une huitième victoire en autant de rencontres dans le groupe B de la Ligue des champions. Les Parisiens se déplacent ce mercredi soir en Allemagne pour défier Flensburg, seulement quatrième de la poule. De son côté, Montpellier, champion d'Europe en titre, va tenter d'enfin décrocher un premier succès cette saison dans cette C1. Les Montpelliérains, derniers du groupe A, reçoivent Rhein-Neckar Löwen, deuxième de la poule.