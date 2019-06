Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : Golden State réagit en champion et égalise dans les Finales

Battu à Toronto lors du match 1 jeudi dernier (118-109), Golden State s’est repris dimanche en allant chiper le match 2 (104-109) et reprendre ainsi l’avantage du terrain. Après avoir pourtant compté jusqu’à douze points de retard dans la première moitié du match face aux Raptors de Kawhi Leonard (34 points) et de Fred VanVleet (17 pts), les Warriors de Klay Thompson (25 pts), qui a dû sortir dans le troisième quart, touché aux adducteurs, ont finalement repris le dessus avec notamment un terrible 18-0 pour le double champion en titre à l’entame du troisième quart. Le match 3 de ces Finales est programmé mercredi en Californie.

2. Tennis - Roland-Garros : Paire en sursis

Après le match immense entre Stan Wawrinka et Stefanos Tsitsipas, finalement remporté par le Suisse 8-6 au cinquième, le huitième de finale entre Benoît Paire et Kei Nishikori n’a pas pu aller à son terme dimanche soir, stoppé par l’obscurité. Au moment de l’interruption, le Japonais menait deux manches à une face au Français (6-2, 6-7, 6-2). Les deux joueurs reprendront les échanges en deuxième match sur le court Suzanne-Lenglen ce lundi.

Vidéo - Une maille à l'endroit, deux à l'envers : Paire en difficulté contre Nishikori 02:48

Vidéo - Les Hits du jour: "Les ratés de Tsitsipas me font penser à ceux de Pioline" 04:36

3. Football - Match amical : Les Bleus préparent idéalement la Turquie

A une petite semaine de son déplacement très important en Turquie pour le compte de la 3e journée des éliminatoires au Championnat d’Europe 2020, l’équipe de France s’est offert un bon galop d’essai dimanche soir à Nantes. Largement supérieures à leur adversaire, les Bleus ont tranquillement dominé la Bolivie grâce à des buts de Thomas Lemar (5e) et Antoine Griezmann (43e). Seule petite ombre au tableau tricolore : la blessure de Kylian Mbappé. Touché à la cheville gauche, l’attaquant français a quitté ses partenaires à la pause. ‘‘Rien de bien méchant’’ cependant selon Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, après le match.

4. Football - Barrages L1-L2 : Dijon bat Lens et se maintient

Dijon, 18e de Ligue 1 cette saison, a sauvé sa place dans l'élite en sortant vainqueur de sa double confrontation face à Lens, 5e de Ligue 2. Les Dijonnais l'ont emporté à domicile (3-1) après le match nul obtenu dans le Nord à l'aller jeudi dernier (1-1). Après l’ouverture du score de Naim Sliti (28e), les Lensois ont égalisé par Duverne (39e) mais ont finalement craqué en fin de match devant Wesley Said (70e) puis de nouveau Sliti (90e).

Ce que nous avons aussi retenu pour vous

1. Football - Barrages L2-National : Le Mans évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Troisièmes du Championnat de National, les Manceaux, battus à domicile lors du barrage aller (1-2), sont allés s’imposer (0-2) dimanche sur le terrain du Gazélec Ajaccio (18e de L2). Une accession arrachée à la 97e minute sur une magnifique bicyclette de Nanga Mamadou Soro.

2. Basket - Jeep Elite : Numéro 1 de la saison régulière, l’ASVEL a remporté le match 1 de sa demi-finale contre Nanterre (91-72), dimanche à domicile. Match 2 mardi, toujours dans le Rhône.

3. Golf - US Open féminin : La Sud-Coréenne Lee6 jeong-eun (23 ans) a remporté dimanche le premier titre du Grand Chelem de sa carrière en s’imposant au terme de l’US Open. Dans le coup tout le week-end pour la gagne, la Française Céline Boutier (25 ans) a finalement pris la cinquième place.

4. Handball - Ligue des champions : Après son triomphe de 2017, le club macédonien du Vardar Skopje a remporté dimanche à Cologne pour la deuxième fois la Ligue des champions en battant les Hongrois de Veszprem en finale (27-24).

Le tweet émotion

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Wawrinka - Tsitsipas : Les meilleurs moments d'un chef-d'oeuvre 03:00

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Tennis - Roland-Garros : La fin de Paire-Nishikori et des huitièmes de finale, dont Monfils-Thiem (à partir de 11h)

Après Federer, Nadal et le match d’anthologie Wawrinka-Tsitsipas dimanche, suite et fin des huitièmes de finale lundi Porte d’Auteuil. Alors que Benoît Paire et Kei Nishikori achèveront leur duel, le n°1 mondial Novak Djokovic affrontera l’Allemand Jan-Lennard Struff, Fabio Fognini se mesurera à Alexander Zverev et Karen Khachanov défiera Juan Martin Del Potro. Enfin, Gaël Monfils tentera de relever le gant face à Dominic Thiem, finaliste en 2018. Fin des 8es de finale également au programme dans le tableau féminin.

Vidéo - Et si c'était l'heure de Monfils ? 04:49

2. Football - Espoirs : Les Bleuets face à la Belgique (21h)

A deux semaines du coup d’envoi de l’Euro Espoirs, les Bleuets lancent leur préparation lundi soir en accueillant la Belgique au Mans (coup d’envoi à 21h). Pour leur deuxième match amical d’avant-Euro, les joueurs de Sylvain Ripoll se rendront ensuite en Autriche le mardi 11 juin.