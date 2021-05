Ce que vous avez peut-être entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Les Warriors ne verront pas les playoffs

Rude soirée pour Golden State. Malgré un Stephen Curry qui s’est démené (39 points), les Warriors ont été croqués par Memphis en prolongation , notamment grâce à un Ja Morant (35 points) absolument divin et décisif sur la fin de match (117-112 a.p.). La saison s'arrête donc là pour Golden State. Et dire que sans le shoot improbable mais exceptionnel de LeBron James, à 58 secondes près, ils auraient déjà eu leur ticket…

Omnisport L'exploit nantais, la sensation Rinderknech, l'espoir Gasquet : l'actu sur un plateau HIER À 05:14

2. Rugby - Challenge Cup : Montpellier sacré d’un rien

Vainqueur des Tigers de Leicester d’un rien (17-18), Montpellier est champion d’Europe. Qui aurait misé là-dessus en janvier dernier, alors que les Héraultais sur une macabre série de neuf revers de rang, pointaient à la 13e place du Top 14 ? Dans un match accroché, à l’image de leur saison, les Montpelliérains ont su plier sans rompre pour soulever le deuxième trophée européen de leur histoire, après 2016.

CHALLENGE CUP - Montpellier Crédit: Icon Sport

3. Football - Barrages L1/L2 : Toulouse attend son adversaire en barrage

Toulouse jouera la barrage d'accession pour revenir en Ligue 1. Largement supérieur à une équipe de Grenoble épuisée, le TFC a logiquement remporté la seconde rencontre de pré-barrage (3-0), vendredi soir, au Stadium. Rendez-vous les 27 et 30 mai pour le barrage. Reste à connaître l’identité de celui-ci. Nantes, Lorient, Brest, Strasbourg sont les candidats les plus probables.

4. Football - Euro 2021 : La première réaction de Benzema à son retour en Bleu

Même sans Ronaldo, Benzema a-t-il vraiment évolué tactiquement ?

On a aussi retenu pour vous

Boxe : La star philippine de la boxe Manny Pacquiao va remonter sur le ring à 42 ans, après deux ans sans combat, pour tenter de ravir les ceintures WBC et IBF des poids welters à l'Américain Errol Spence, le 24 août à Las Vegas.

Golf - PGA : Phil Mickelson, en quête d'un 6e titre Majeur qui serait historique pour son âge, 50 ans, pointe en tête du Championnat PGA, avec le Sud-Africain Louis Oosthuizen, après un 2e tour encore arbitré par le vent jeudi à Kiawah Island (Caroline du Sud).

Omnisport : L'Agence mondiale antidopage (AMA) a annoncé vendredi avoir validé une technique innovante de dépistage à partir de gouttes de sang séché, qui fera l'objet de tests préliminaires aux Jeux olympiques de Tokyo et pourrait à terme "changer la donne" dans la lutte antidopage.

La vidéo de rattrapage

Lionel Messi a été exempté de dernier match, ce week-end, avec le FC Barcelone. En fin de contrat au 30 juin, l'Argentin a peut-être joué son dernier match en Catalogne. A moins que…

Reverra-t-on Messi sous le maillot du Barça ?

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Rugby - Champions Cup : Un duel franco-français pour le sacre

Le petit nouveau contre le grand habitué. C’est un duel déséquilibré sur le papier mais haletant sur le terrain qui nous attend ce samedi en finale (17h45). D’un côté, le Stade Rochelais porté par son enthousiasme et la ferveur d’une première grande finale . De l’autre, le géant toulousain qui va devoir assumer la pression inhérente à son statut. "Il va y avoir des étincelles", nous a confié Antoine Dupont . On ne demande que ça !

La Rochelle - Toulouse : les pronos du Midol

2. Cyclisme - Tour d’Italie : L’heure du terrifiant Monte Zoncolan

La grosse explication aura forcément lieu. Ce samedi, après deux semaines de pièges et de montagne assez innovantes, le Tour d’Italie revient à l’un de ses classiques favoris, le mythique Monte Zoncolan et ses pentes affolantes. Comme souvent lorsque le Zoncolan est au programme, tout devrait se réduire à une course de côte. Et on se demande bien qui pourrait battre Bernal dans ces conditions ? Départ à 11h40 à suivre sur l’appli Eurosport, évidemment.

Le terrible Monte Zoncolan : Bienvenue dans "la porte de l'enfer"

3. Football - Liga : La lucha final

L’heure est arrivée. A Madrid, c’est une semaine effervescente qui s’achève avec ce duel à distance pour le titre entre l’Atlético de Madrid et son ennemi du Real . Les Colchoneros se déplacent à Valladolid mais ont leur destin entre les pieds avec 83 points au compteur. Bloqué à 81 unités, le Real va devoir espérer un faux-pas des hommes de Simeone et mettre au pas une équipe de Villarreal qui monte encore en puissance. Et en cas d’égalité ? Avantage Real Madrid… Rendez-vous à 18h pour le début des hostilités.

Alerte rouge pour la Juve, le bazar anglais : les derniers points chauds européens

4. Formule 1 - Grand Prix de Monaco : En quête de pole en Principauté

Si le GP de Monaco est aussi mythique, c’est qu’il réserve toujours des surprises, notamment lors de la qualification. Ce samedi, on observera avec attention le nouveau round entre Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull). Mais attention au local de l’étape, un certain Charles Leclerc qui monte en puissance à bord de sa Ferrari et rêve de corriger ses erreurs passées. Les essais libres 3 démarrent à midi et la qualif' à 15h.

Leclerc doit prouver qu’il a grandi : "Il a surpiloté à Monaco en 2019"

Omnisport Paris en fête, King James en héros, Gasquet et Monfils aux affaires : l'actu sur un plateau 20/05/2021 À 05:21