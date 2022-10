1. Basketball : Wembanyama, show victorieux (cette fois)

Nouvelle démonstration. Victor Wembanyama (18 ans) a éclaboussé le deuxième match entre les Metropolitans 92 et la G League Ignite, jeudi à Las Vegas . Qui plus est, le club français a décroché la victoire dans cette seconde rencontre, après avoir perdu la première , mardi. Wembanyama a claqué 36 points, pris 11 rebonds, administré 4 contres et, surtout, dégagé une impression d’aisance déconcertante lors du succès des siens 112-106, face à une formation rapidement privée de Scoot Henderson. Le potentiel numéro 2 de la prochaine draft NBA (derrière devinez qui) n’a joué que cinq minutes en raison d’un choc genou contre genou avec le phénomène tricolore . Celui-ci rentre dans l'Hexagone auréolé d'une réputation planétaire renforcée.