Un ouf de soulagement pour le PSG. Le club de la capitale, victorieux de Manchester United (1-3), mercredi soir, à Old Trafford, se retrouve en bonne position pour se qualifier en 8es de finale de la Ligue des champions. Un doublé de Neymar (6e, 90e+1) et un but de Marquinhos (69e) ont permis aux Parisiens de remporter un match électrique, terminé à 10 par les Red Devils. Bousculés après la pause, les Parisiens ont fait le dos rond avant de retourner le match avec le but de Marquinhos, suivie de l'expulsion de Fred.