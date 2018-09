Westbrook, sprinters, coming out : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket, NBA : Westbrook opéré

Russell Westbrook a été opéré du genou droit. A un peu plus d'un mois du coup d'envoi de la saison 2018-19, cela laisse planer le doute sur sa présence pour le premier match d'Oklahoma City. "Russell Westbrook a subi une arthroscophie du genou droit qui s'est bien déroulé", a indiqué le Thunder dans un communiqué. OKC indique que "le joueur sera à nouveau examiné dans quatre semaines".

2. Golf : Fujikawa révèle son homosexualité

Tadd Fujikawa a révélé son homosexualité, une première pour un joueur de golf professionnel en activité. L'Américain, qui avait fait sensation en 2006 en obtenant sa qualification pour l'US Open à l'âge de 15 ans, a fait son coming out sur son compte Instagram en commençant son message par la phrase "Donc... je suis gay". "J'ai longtemps pensé que je n'aurais jamais besoin de faire mon 'coming out', car il m'importait peu que les gens sachent, mais je me suis souvenu combien certains témoignages m'avaient aidé à avoir de l'espoir dans les pires moments", a-t-il expliqué.

3. Tennis, WTA Québec : Parmentier a pris le quart

Pauline Parmentier a décroché son billet pour les quarts de finale en s'offrant Christina McHale 6-2, 4-6, 7-5. Au prochain tour, elle sera opposée à Varvara Lepchenko (110e mondiale), tombeuse au 1er tour de la Bélarusse Aryna Sabalenka. L'Américaine a battu en 8e de finale la Tchèque Marie Bouzkova 6-1, 1-6, 6-3.

Nous avons aussi retenu pour vous

Basket, WNBA : Grâce à son troisième succès (98-82) dans le sillage de Breanna Stewart (30 pts), Seattle a remporté le championnat en battant Washington (3-0). C'est la troisième fois de leur histoire que les Storm sont sacrées.

Volley : Le Paris Volley a évité le dépôt de bilan grâce à un apport financier pour combler son déficit et devrait pouvoir repartir en Ligue B, a annoncé à l'AFP le président du club de la capitale Michel Rougeyron, mercredi.

Handball, Starligue - 2e journée : Montpellier a remporté sa deuxième victoire contre Toulouse (34-29), alors que Saint-Raphaël a été encore battu à Aix (29-31).

Baseball, MLB: En s'imposant contre les Toronto Blue Jays (1-0), les Boston Red Sox ont atteint pour la première fois depuis 1946 le chiffre symbolique des 100 victoires en saison régulière.

A ne pas manquer aujourd'hui

1. Cyclisme, Tour d'Espagne : Aux sprinters de jouer

Si le suspense est son maximum sur ce Tour d'Espagne, la 18e étape (186,1 km) entre Ejea de los Caballeros, en Aragon, et Lleida, en Catalogne, va donner une avant-dernière occasion de briller aux sprinters avant le traditionnel emballage massif dimanche dans les rues de Madrid. A eux d'en profiter car ils n'ont plus beaucoup d'opportunités de faire parler leur vitesse sur cette Vuelta.

2. Volley, Mondial 2018 : Déjà un choc pour les Tricolores

Après avoir idéalement lancé son Mondial par une victoire sur la Chine (3-0), l'équipe de France va se frotter au Brésil. Un match déjà déterminant. Étant donné la formule du tournoi, une victoire sur les Brésiliens, champions olympiques, permettraient aux Français de voir loin en direction de la phase finale, prévue à Turin dans deux semaines.

3. Basket, Qualifs Mondial 2019 : Les Bleus peuvent déjà valider leur billet cette semaine

C'est une nouvelle étape à valider. Et c'est largement dans leur corde. Les basketteurs français peuvent assurer leur qualification pour le Mondial 2019 en s'imposant jeudi (17h00) en Bulgarie et dimanche (17h05) face à la Finlande à Montpellier.