Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Wimbledon : Nadal jette l’éponge

"Je ne peux pas gagner deux matches dans ces circonstances", a soufflé l’Espagnol, blessé à la ceinture abdominale et qui avait déjà dû serrer les dents pour venir à bout de Taylor Fritz au tour précédent. Nick Kyrgios rejoint donc directement la finale. Même pour un forçat comme lui, c’en était trop. Il était aux alentours de 20h30, jeudi soir, lorsque Rafael Nadal a annoncé en conférence de presse qu’il ne pourrait pas poursuivre l’aventure à Wimbledon , déclarant ainsi forfait la veille de sa demie., a soufflé l’Espagnol, blessé à la ceinture abdominale et qui avait déjà dû serrer les dents pour venir à bout de Taylor Fritz au tour précédent. Nick Kyrgios rejoint donc directement la finale.

2. Football - Euro 2022 : La Norvège soigne son entrée

Pas de mauvaise surprise pour la Norvège. La sélection scandinave a logiquement et largement disposé de l’Irlande du Nord, jeudi soir à Southampton (4-1). Il faut dire que les joueuses de Martin Sjogren menaient déjà 3-0 au bout de 31 minutes, ce qui leur a grandement facilité la tâche. La Lyonnaise Ada Hegerberg n’a pas ouvert son compteur, malgré plusieurs situations et un but refusé pour hors-jeu.

Norvège - Irlande du Nord Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Football - Transferts : Angel Di Maria est arrivé à Turin tard, jeudi soir. L’annonce de sa signature à la Juventus semble imminente.

Golf - Open d’Écosse : L’Américain Cameron Tringale pointe en tête à l’issue de la première journée (-10), devant Gary Woodland (-7) et Justin Harding (-6).

Football - Premier League : Selon la presse britannique, Cristiano Ronaldo ne participera pas à la tournée d’avant-saison de Manchester United en Thaïlande et en Australie, à cause d’un problème familial.

"Son souci, c'est qu'il est démodé" : Ronaldo est dans une impasse

Football américain - NFL : Nommée à la tête des Las Vegas Raiders, Sandra Douglass Morgan devient la première femme noire présidente d’une franchise de NFL.

Le tweet qui ne nous rajeunit pas

La vidéo de rattrapage

Guirado : "Mon seul regret, ça aura été de ne pas avoir brillé avec l'équipe de France"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Cyclisme - Tour de France : Les favoris vont se mettre à la (Super) Planche

La première arrivée au sommet du Tour 2022 est prévue pour ce vendredi ! Lors de la septième étape, le peloton s’aventurera sur des pentes qu’il visite régulièrement depuis dix ans maintenant , à savoir celles de la Planche des Belles Filles. De la "Super" Planche, doit-on d’ailleurs préciser, puisque cette ascension se conclura par un kilomètre supplémentaire à forts pourcentages (passage à 24%) et une portion non bitumée. Une montée trop courte pour permettre aux favoris de se livrer une explication décisive. Mais suffisamment difficile pour creuser des écarts…

La palette des RP : "600m de graviers" pour briller sur la Super Planche des Belles Filles

2. Tennis - Wimbledon : Djokovic, plus qu’un obstacle sur la route de la finale

En raison du forfait de Rafael Nadal, il n’y aura donc qu’une demie au programme, ce vendredi sur le Centre Court de Wimbledon. Elle opposera Novak Djokovic à Cameron Norrie. Le Serbe, qui s’est fait quelques frayeurs face à Jannik Sinner en quarts, semble plus que jamais lancé à la conquête d’un septième sacre sur le gazon londonien. Il devra toutefois se méfier du Britannique, brillant depuis le début de la quinzaine et qui bénéficiera de l’appui du public local.

Novak Djokovic Crédit: Getty Images

3. Football - Euro 2022 : L’Allemagne face au piège danois

C’est au tour des équipes du groupe B d’entrer en lice dans les stades anglais. À 18h, l’Espagne - privée de sa Ballon d’or Alexia Putellas et de Jennifer Hermoso, blessées - prendra ses marques contre la Finlande, sélection présumée la plus faible de cette poule. Un peu plus tard (21h), on suivra avec intérêt l’affiche entre l’Allemagne, octuple championne d’Europe, et le Danemark, poil à gratter qu’il vaudrait mieux ne pas sous-estimer.

D’un stade de 4 400 places à Wembley : les dix enceintes de l’Euro

