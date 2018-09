Woods, Laver Cup, The Best : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Golf, Tour Championship : Woods, cinq ans après

C'est un come-back tonitruant. Tiger Woods a remporté le Tour Championship. Il a ainsi mis fin à une période de plus de cinq années sans titre. Woods, qui sera l'une des têtes d'affiche de la Ryder Cup à partir de vendredi près de Paris, a décroché le 80e titre PGA de sa carrière, le premier depuis août 2013.

2. Football, L1 : Lyon, le patron olympique

Quelle semaine pour Lyon ! Après avoir battu Manchester City en Ligue des champions (1-2), l'OL a cette fois fait voler Marseille en éclats en clôture de la 6e journée de L1 (4-2). Si Nabil Fekir et Houssem Aouar, Bertrand Traoré a brillé en inscrivant un doublé. Plus tôt dans la journée, le PSG a renoué avec la victoire à Rennes (3-1) alors que Bordeaux s'est imposé à Guingamp (1-3).

3. Tennis, Laver Cup : Zverev donne la victoire à l'Europe

L'Europe a conservé son titre face au Reste du monde grâce à la victoire d'Alexander Zverev qui a battu Kevin Anderson 6-7 (3/7), 7-5, 10/7. L'Europe, qui signe sa deuxième victoire en deux éditions et était menée 8-7, s'est finalement imposée sur le score de 13 à 8. Federer avait notamment redonné l'avantage à son équipe en battant John Isner 6-7 (5/7), 7-6 (8/6), 10/7.

On a aussi retenu pour vous

Football, Liga : Le FC Barcelone, obligé de jouer à 10 après l'expulsion de Clément Lenglet, a été freiné par son voisin Gérone (2-2) pour la 5e journée.

Serie A : Grâce notamment à un nouveau but de Cristiano Ronaldo, la Juventus a signé une cinquième victoire en cinq matches à Frosinone (0-2).

MLS : Avec un but sur penalty et une passe décisive de Zlatan Ibrahimovic, le Los Angeles Galaxy s'est imposé contre Seattle (3-0).

Argentine : River Plate, qui est entraîné par Marcelo Gallardo, a créé la surprise en s'imposant sur le terrain de son rival historique Boca Juniors (0-2).

Basket : L'international français et ancien joueur de NBA Yakhouba Diawara (2,01 m, 36 ans) a signé comme pigiste médical à l'ESSM Le Portel.

Football américain, NFL : Les San Francisco 49ers ont sans doute perdu pour le reste de la saison leur quarterback Jimmy Garoppolo, blessé à un genou lors de la défaite (38-27) de son équipe, tourmentée par Kansas City et son prodige Patrick Mahomes.

Golf : Justin Rose a été délogé de la première place mondiale qu'il occupait depuis deux semaines et l'a cédée au précédent titulaire, Dustin Johnson, à l'issue du Tour Championship.

La vidéo de rattrapage

La course MotoGP à Alcaniz a commencé par un coup de théâtre, le highside du poleman Jorge Lorenzo (Ducati Team), et s'est achevée par le duel féroce entre Marquez (Honda HRC) et Dovizioso (Ducati Team).

Vidéo - Vilaine chute pour Lorenzo, duel au couteau Marquez - Dovizioso: résumé d'un GP qui sentait le K-.O. 02:40

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football, The Best : Modric, Ronaldo ou Salah ?

Les Trophées Fifa 2018 vont être remis ce lundi soir. Une chose est sûre : le titre du meilleur joueur de l'année ne sacrera pas un Français, snobés par cette élection. Luka Modric, Cristiano Ronaldo ou Mohamed Salah sont en effet les trois derniers en lice. En revanche, Didier Deschamps et Zinédine Zidane ont une carte à jouer pour le titre de meilleur entraineur de l'année.

2. Cyclisme, Mondiaux : Les Espoirs à l'honneur

Deux rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de cyclisme, qui veulent suivre les futures pépites. A 9h55 le contre la montre individuel juniors chez les femmes est au programme aux championnats du monde d'Innsbruck. Et à 14h45, ce sont les hommes qui vont avoir l'occasion de se mettre en évidence dans la catégorie Espoirs.

3. Judo, Mondiaux 2018 : Clerget et Gahié attendus

Alors que Clarisse Agbegnenou a coiffé sa troisième couronne de championne du monde dimanche, les espoirs de médailles pour les Tricolores reposeront ce lundi sur Axel Clerget, vice-champion d'Europe (- 90kg hommes) et Marie-Eve Gahié (en -70 kg femmes).