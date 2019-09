World Urban Games 2019 : les sports de nouvelle génération ont rendez-vous à Budapest

Organisés par la GAISF (Global Association of International Sport Federation), les WUG mettent à l’honneur des disciplines assez peu connues du grand public, mais faisant pourtant la part belle au spectacle.

Le programme se divisera en deux parties : tournois et démonstration. Parmi les sports ouverts à la compétition, il aura :

• BMX freestyle

• Roller Freestyle

• Parkour

• Breaking

• Basket 3×3

• Frisbee acrobatique

Le programme showcase mettra à honneur de l’aviron indoor et du « laser-run », un sport qui ressemble au paintball, mais qui se pratique avec des pointeurs laser.

Les concours mettront aux prises des athlètes professionnels. Pour le BMX et le skateboard, il y aura aussi une compétition spéciale pour les athlètes locaux.

Les WUG se dérouleront sur 10 scènes différentes dont un terrain de parkour et un skatepark pour les épreuves de BMX et de roller freestyle.

Si ces disciplines peuvent laisser les amateurs de sports traditionnels dubitatifs, il faut savoir que certaines d’entre elles seront représentées aux prochains Jeux olympiques de Tokyo en 2020. C’est le cas du BMX et du basket 3×3.

Si Budapest a hérité de l’évènement, les deux premières éditions des WUG avaient d’abord été attribuées à Los Angeles. Mais certains désaccords ont forcé la GAISF à réattribuer l’organisation. La deuxième édition aura lieu en 2021 dans une ville dont l’identité est à ce jour inconnue.

La GAISF organisera aussi en 2021 les World Combat Games, qui seront focalisés sur les arts martiaux et les sports de combat. Les WCG auront lieu à Nur Sultan (anciennement Astana), la capitale du Kazakhstan.

Les Jeux Urbains se déroulent sur 3 jours, entre le vendredi 13 et le samedi 15 septembre. Les épreuves commencent dès 10 heures et se poursuivent toute la journée, jusque dans la soirée. Le soir, il y aura des concerts, avec notamment le rappeur américain Talib Kweli ou le groupe de pop hongroise Follow the Flow.