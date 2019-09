World Urban Games : Roman Abrate remporte la 1re médaille française

En finale, il a dominé le Suisse Maxime Genoud et le Néerlandais Sem Croft. Son compatriote Jérémy Mélique, 3e lors des éliminatoires, n’a pris que la 6e place.

Chez les femmes, Manon Derrier a malheureusement raté la marche. Troisième à l’issue du tour préliminaire, elle a fini à une modeste 9e place en finale. C’est la Japonaise Misaki Takayama qui a été titrée.

Dans la compétition de basket 3×3, l’équipe de France masculine ne comptait qu’une seule victoire après 2 rencontres. Pour accéder au Final Four, elle devra battre la Biélorussie, qui est pour l’instant invaincue. Autant dire que ce sera compliqué.

Les filles, par contre, ont accédé aux quarts de finale en faisant un sans-faute. Elles ont notamment pris le meilleur sur la Russie lors de l’avant-dernier match (21-19).

La compétition de frisbee freestyle a été remportée par Emma Khale et Daniel O’Neil (USA). Ces derniers ont a devancé leurs compatriotes Juliana Korver et Ryan Young. Les Italiens Maxine Mittempergher et Eduardo Turri ont pris la 3e place.

Dans l’épreuve de break, les Français ont aussi fait bonne figure. Si Lagaet n’a pris que la 11e place en phase préliminaire chez les hommes, Sarah Bee s’est hissée jusqu’en finale de l’épreuve féminine. Elle affrontera la Japonaise Ayane pour le titre.

En parkour freestyle, Johan Tonnoir s’est qualifié pour la finale. Tall Birgul avait aussi décroché son billet pour la finale féminine, mais elle a malheureusement totalement raté son dernier run et a fini à 7e place. Toutefois, Birgul s’est néanmoins qualifiée pour la finale du Speed Run. Elle aura donc une chance de se rattraper.

Lors de la dernière journée, il y aura notamment les finales du tournoi de basket, où l’équipe de France féminine a une belle chance de médaille. On suivra aussi l’ultime run de Tall Birgul pour, espérons-le, un deuxième titre français.