Worley, Harden, Fabregas, Salah : L'actu sur un plateau

1. Football - Monaco rêve de Fabregas : Selon L'Equipe et Nice Matin, Monaco révérait d'attirer Cesc Fabregas, qui arrive en fin de contrat en juin prochain. Pour mener à bien son opération maintien, l'ASM penserait au milieu espagnol de Chelsea, où il joue peu. Mais le club monégasque a aussi d'autres noms en tête pour sa défense et son attaque. A LIRE > Monaco rêve de Fabregas

2. Rugby - Le monde de l'Ovalie rêve de sérénité : La Fédération française et la Ligue nationale ont proposé à la fédération internationale d'abaisser la ligne de plaquage autorisée des épaules à la ceinture. Une proposition avancée par Bernard Laporte, huit jours après un nouveau décès du jeune joueur français Nicolas Chauvin.

Vidéo - L'hommage poignant rendu à Nicolas Chauvin 03:02

Les deux institutions souhaitent également interdire le plaquage à deux joueurs et pénaliser plus durement celui tête contre tête. "Nous avons d'ailleurs proposé d'expérimenter ces nouvelles règles sur nos compétitions amateurs", sans préciser quand entrerait en vigueur cette expérimentation. Un nouveau pas nécessaire pour stopper un carnage dénoncé depuis longtemps.

Vidéo - Poulain raffûte : "On a oublié que le rugby était avant tout un sport d'évitement" 01:50

3. Basket - Houston rêve de stabilité : Après 5 victoires de suite, les Rockets ont rechuté à Miami (101-99). Malgré un James Harden toujours aussi omniprésent (35 points, 12 passes), Houston reste 8e de la conférence Ouest, grâce à la défaite de Dallas aux Clippers (125-121) et a vu encore Chris Paul se blesser à la cuisse gauche pour une période étendue. A LIRE > Les Rockets ont perdu plus qu’un simple match

Rugby - Transferts : Rory Arnold va rejoindre le Top 14 ! L'imposant international australien de 2,08m posera ses valises à Toulouse à l'issue de la saison de Super Rugby 2019. Le deuxième ligne de 28 ans, l'un des joueurs en activité les plus grands par la taille, a cumulé 19 sélections avec les Wallabies.

Rugby - ProD2 : Neuf pénalités de Maxime Lucu ont permis à Biarritz de battre Mont-de-Marsan 27-22 lors de la 16e journée et de renouer avec la victoire après deux défaites d'affilée. Le BO est 8e du championnat. A LIRE > Biarritz termine bien 2018 à Aguilera

Pro D2 - Maxime Lucu (Biarritz)Icon Sport

Basket : L'ancien entraîneur de NBA Rick Pitino a accepté de prendre les rênes du club grec du Panathinaïkos. Il a été renvoyé l'an dernier de son poste à la tête d'une équipe universitaire américaine en raison d'un scandale de corruption dans le recrutement.

Handball - D1 : Le PSG a battu son dauphin Nantes d'un petit but (30-29) lors de la 13e journée, synonyme de fin des matches aller. Les Parisiens restent en tête du classement avec 3 points d'avance.

Carnet rose : L'athlète américaine Allyson Felix, six fois championne olympique, a révélé jeudi avoir donné naissance à une petite fille le 28 novembre après seulement 32 semaines de grossesse. Une naissance prématurée, mais mère et enfant se portent bien. Allyson Felix espère disputer ses 5e JO à Tokyo en 2020...

Le mercato hivernal ne sera pas comme les précédents. C'est Christophe Hutteau, notre consultant et agent de joueurs, qui nous l'affirme. En raison de la nouvelle réglementation, une course à l'armement pourrait bien s'opérer dans les grands clubs européens cet hiver.

Vidéo - Pourquoi le mercato hivernal sera très mouvementé : Hutteau décrypte 02:36

Jeudi, nous avons désigné Marcel Hirscher Sportif de l'année 2018. Le skieur autrichien devance le biathlète Martin Fourcade, premier de notre classement français 2018, et la gymnaste Simone Biles. 2018 aura plus que jamais été son année. En cette année olympique, les sports d'hiver se sont taillés la part du lion, avec Hirscher et Fourcade aux deux premières places, et cinq athlètes aux douze premières places.

1. Ski alpin - Courchevel : Une étape de Coupe du monde en France, ça ne se rate pas ! Ce matin, Eurosport vous propose de suivre le géant féminin qui sera à suivre dès 10h30. Tessa Worley, double championne du monde de la spécialité, devrait partir avec le dossard n°1... si son genou droit ne la fait pas souffrir. A LIRE > Reprendre ou non à Courchevel ? Worley décidera au dernier moment vendredi matin

Tessa Worley lors de la descente de Lake Louise le 28 novembre 2018Getty Images

2. Premier League - 18e journée : Liverpool, toujours invaincu en championnat, se déplace sur le terrain de Wolverhampton en match avancé de la 18e journée (21h). L'occasion de savoir si les Liverpuldiens vont encore tenir sous la menace de Manchester City, 2e à un petit point derrière et hôte de Crystal Palace samedi après-midi.

3. FC Stream Team : Vous en avez l'habitude : vendredi, c'est le jour du FC Stream Team, votre émission foot en direct sur Facebook. Martin Mosnier et Maxime Dupuis répondront à vos questions sur toute l'actu foot de cette semaine. Rendez-vous à 17h !