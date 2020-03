Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Liga : Xavi pense être prêt pour entraîner le Barça

Xavi Hernandez avait décliné en janvier dernier une proposition de coacher le Barça, qu'il est désormais disposé à accepter. A condition d'avoir les pleins pouvoirs.

"Pour moi, c'est très clair : je veux revenir au Barça, ça me fait très envie, a déclaré l'actuel entraîneur du club qatarien d'Al-Sadd, à La Vanguardia. Il y a quelques années, j'avais un parcours respectable, mais maintenant que je me suis vu entraîner, je sais que je peux apporter quelque chose aux joueurs. Je me vois commencer un projet à zéro, et je veux que celui qui prend les décisions, ce soit moi", a ajouté celui qui fut, de 1998 à 2015, 4 fois vainqueur de la Ligue des champions et 8 fois champion d'Espagne avec le FC Barcelone, 2 fois champion d'Europe (2008 et 2012) et champion du monde (2010) avec l'Espagne.

2. Solidarité : Marbury promet 10 millions de masques pour New York

Stephon Marbury a trouvé un accord avec un fabricant chinois de masques de protection et s'apprête à en fournir 10 millions (2 millions hebdo pendant 5 semaines) aux secouristes et au personnel des hôpitaux de la ville de New York. "Quoi qu'il arrive, je viens de Brooklyn", le quartier de la ville où il est né, a déclaré au New York Post l'ancienne vedette des Knicks en NBA, actuel entraîneur des Royal Fighters de Pékin. "Pouvoir aider New York, c'est quelque chose qui me touche de près et qui me tient à coeur."

La pandémie de coronavirus a contaminé plus de 121.000 personnes aux Etats-Unis d'Amérique, dont près de la moitié dans l'Etat de New York. New York Post indique que le coût d'un masque est de 2,75 dollars (près de 2,5 euros).

3. Tennis de table : Pas de compétition avant juillet, au mieux

Face à la progression de l'épidémie de coronavirus, la Fédération internationale de tennis de table (ITTF) a prolongé de deux mois la suspension de ses compétitions, jusqu'au 30 juin, et gelé le classement en vigueur en mars. Les dépenses du comité exécutif et les salaires des membres les plus expérimentés de l'ITTF vont également être revus à la baisse, a indiqué l'instance.

On sait que certaines fédérations, ligues ou promoteurs d'événements ont pu mettre du temps à réagir il y a quelques semaines devant l'évidence de l'urgence sanitaire, et cette précaution de l'ITTF est un signal fort qui va dans le sens d'un délai supplémentaire pour la reprise des compétitions sportives.

1. Cyclisme : Long format Tour des Flandres

Le Tour des Flandres n'aura pas lieu dimanche prochain mais nous allons vous plonger toute la semaine dans la grande histoire de cette épreuve partie intégrante du patrimoine dans toute une région, et du cyclisme en général.

Ce lundi, Christophe Gaudot, Laurent Vergne et Benoît Vittek vous proposent le premier volet du "Ronde Van Vlaanderen" à travers sa ferveur, ses légendes, ses héros.

2. Football : Ronaldo, ou l'art perdu du coup franc

Véritable référence dans le domaine lorsqu’il a atteint le sommet du football mondial, Cristiano Ronaldo est devenu, ces dernières années, un piètre tireur de coup franc. Julien Pereira se penche sur cet atout qui n'en est plus un chez le Portugais.

3. Paris sportifs : Des joueurs déboussolés

Sportifs, coaches, organisateurs, diffuseurs, tous sont touchés par l’arrêt du sport dans une grande partie du monde. D’autres acteurs sont également touchés, à une bien moindre échelle : les parieurs. Certains ont jeté leur dévolu sur le football biélorusse.

