XV de France, C1, Lyles : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Le PSG distance le Real

Grâce au premier but d'Icardi sous le maillot parisien, le Paris Saint-Germain a fait le boulot à Galatasaray (0-1). Un succès combiné au match nul du Real face à Bruges (2-2) à Bernabeu qui permet aux hommes de Tuchel de prendre le large en tête du groupe A. Les Belges sont à 4 points, les Merengue et Areola, rentré en seconde période, à 5.

Vidéo - Zidane : "Ils ont mis deux buts, rien de plus" 01:06

2. Football - Ligue des champions : Le Bayern cartonne Tottenham

A Londres, le club munichois a envoyé un message au reste de l'Europe en atomisant Tottenham (2-7), le dernier finaliste de la C1. Une humiliation symbolisée par le quadruplé de Serge Gnabry. La Juventus et Ronaldo ont facilement dominé Leverkusen (3-0) tandis que Manchester City n'a pas tremblé face au Dinamo Zagreb (2-0). L'Atlético Madrid s'est imposé sur le même score à Moscou, face au Lokomotiv (0-2).

Vidéo - Lloris : "Nous avons abandonné trop facilement" 01:15

3. Athlétisme - Mondiaux de Doha : Lyles et Kendricks, héros de la nation

19"83. En finale du 200m, Noah Lyles n'a pas eu à forcer son talent. Après Christian Coleman sur la ligne droite, c'est donc un autre Américain qui se pare d'or sur le demi-tour de piste. Andre De Grasse (19"95) et Alex Quinonez (19"98) ont complété le podium. Avant cela, on avait eu la chance d'assister à une finale de la perche messieurs de toute beauté.

Débarrassés de Renaud Lavillenie, éliminé en qualifications, Sam Kendricks et Armand Duplantis s'en sont donné à coeur joie, effaçant tous les deux 5,97m. Et c'est l'Américain, tenant du titre et qui avait passé 5,92m au premier essai, qui a finalement levé les bras. "Mondo" se contentant de l'argent. Valentin Lavillenie a terminé 6e (5,70m).

Vidéo - Dis, pourquoi les athlètes courent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ? 02:17

On a retenu aussi pour vous

Football - Copa Libertadores : River Plate, tenant du titre, a largement dominé Boca Juniors (2-0) en demi-finales aller au stade Monumental de Buenos Aires devant 70.000 supporters.

Tennis - ATP Tokyo : C'est déjà terminé pour Adrian Mannarino. Finaliste à Zhuhai la semaine dernière, le Français a été battu par l'Australien John Millman au premier tour (4-6, 6-3, 6-4).

Basket - Le club grec de l'Olympiakos a annoncé mardi avoir été délesté d'un demi-million d'euros lors d'un cambriolage de leurs locaux du Pirée.

Le tweet qui compte triple

La vidéo de rattrapage

Mourad Boudjellal nous parle du prochain match des Bleus face aux États-Unis, mais aussi du Top 14... attention, ça tire à balles réelles !

Vidéo - Mourad de Toulon : "Les USA, on les a battus au basket, si on perd au rugby c'est la fin du monde" 03:32

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Rugby - Coupe du monde : Les Bleus, dix jours plus tard

Après un succès déterminant face à l'Argentine (23-21), il y a dix jours (une éternité...), le XV de France affronte les Etats-Unis ce mercredi matin (9h45) à Fukuoka. Puis, à suivre à 12h15, les All Blacks face au Canada.

2. Tennis - ATP Tokyo et ATP Pékin : Les Français en nombre

Après la défaite de Mannarino, on espère que Gilles Simon (face à Reilly Opelka) et Lucas Pouille (face à Yoshihito Nishioka) feront mieux à Tokyo, au 2e tour. A Pékin, Jérémy Chardy aura fort à faire face à Karen Khachanov.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

3. Football - Ligue des champions : Lille et Lyon sur le pont

Suite de la C1, avec les deux autres clubs français en lice : Lille reçoit Chelsea (21h) alors que l'OL se rend à Leipzig. Victoire impérative pour tout le monde !