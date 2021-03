CE QUE VOUS AVEZ MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Rugby, Tournoi des VI Nations : Le dernier match et le Tournoi, les Bleus laissent tout filer

Cruel dénouement pour le XV de France qui s’est incliné ce vendredi soir face à l’Ecosse (23-27) en clôture de ce Tournoi des 6 Nations 2021 . Face à un très gros collectif écossais, les Bleus ont beaucoup subi avant d'encaisser un ultime essai décisif dans les arrêts de jeu. Les protégés de Fabien Galthié enregistrent une deuxième défaite dans cette édition remportée par le pays de Galles.

Xv de France face à l'Ecosse Crédit: Midi Olympique

2. Tennis, Miami : Zverev se prend les pieds dans le tapis

Il y a déjà beaucoup d'absents en Floride. Voilà un cador en moins, dès son premier match dans le tournoi. Le cador en question, c'est Alexander Zverev. L'Allemand, 7e mondial et tête de série N.3, est tombé face au prometteur Emil Ruusuvuori (21 ans, 83e). Il s'est incliné à l'issue d'un match qui a totalement "tourné" : 1-6, 6-3, 6-1.

3. Basket, NBA : Harden "se sent MVP", Gobert énorme

Je me sens comme si j'étais le MVP", a ensuite lancé le Barbu. Milwaukee a de son côté été battu à domicile par Boston (122-114) dans le sillage de Jayson Tatum (34 pts, 7 passes). Et avec un Rudy Gobert encore énorme, (25 pts, 9 rbds, 2 contres), le Jazz a signé sa 18e victoire d'affilée à domicile contre Memphis (117-114). Avec 44 points, 14 rebonds et 8 passes, James Harden a encore sorti une performance magistrale pour offrir une victoire serrée à Brooklyn contre Détroit (113-111), sans Kevin Durant et Kyrie Irving. ", a ensuite lancé le Barbu. Milwaukee a de son côté été battu à domicile par Boston (122-114) dans le sillage de Jayson Tatum (34 pts, 7 passes). Et avec un Rudy Gobert encore énorme, (25 pts, 9 rbds, 2 contres), le Jazz a signé sa 18e victoire d'affilée à domicile contre Memphis (117-114).

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Tennis, WTA Miami : Naomi Osaka a réussi son entrée en matière. La N.2 mondiale, absente des courts depuis son titre à l'Open d'Australie, a écarté Ajla Tomljanovic en deux manches 7-6 (7/3), 6-4.

Boxe : Comme Mike Tyson, Oscar De La Hoya a annoncé qu'il remonterait sur le ring le 3 juillet, pour un combat dont on ne connaît aucun détail. "Le 3 juillet, je fais mon retour", a dit De La Hoya, 48 ans lors d'une conférence de presse organisée par le promoteur de concerts et autres spectacles Triller.

Patinage artistique, Championnats du monde : Un troisième cas positif au Covid-19 a été détecté à Stockholm.

Football : Keylor Navas a perdu le procès en diffamation qu'il avait intenté contre des ex-dirigeants l'accusant d'avoir menacé de perdre des matches volontairement pour écarter un sélectionneur. Le gardien du Paris SG et capitaine de l'équipe du Costa Rica a cependant obtenu une compensation financière.

Golf : Victor Perez, vainqueur du Sud-Coréen Sung-jae Im, s'est qualifié pour les 8es de finale du Championnat du monde (WGC) de match play, au contraire d'Antoine Rozner, malgré sa victoire face à Si-Woo Kim.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Tom Boonen n'est plus là, mais la Deceuninck-Quick Step fait toujours tout péter dans le Taaienberg. La preuve avec ce résumé de la victoire de Kasper Asgreen, ce vendredi à Harelbeke. Florian Sénéchal, son coéquipier, a terminé 2e. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) et Wout Van Aert (Jumbo-Visma), ont pris respectivement les 3e et 11e places.

LE PODCAST DU JOUR

Meilleur(s) buteur(s) de l’histoire des Bleus, Deschamps frileux et Klopp sélectionneur : c'est la semaine de la trêve internationale alors forcément, Martin Mosnier et Maxime Dupuis se penchent notamment dans la Stream Team sur le cas de l'équipe de France, qui a commencé sa phase de qualification pour le prochain Mondial avec un match nul face à l'Ukraine dans un Stade de France qui sonnait désespérément creux (1-1).

LE TWEET

La Formule 1 est de retour, mais qui se souvient de la SuperLeague Formula et ses monoplaces aux couleurs de clubs de foot ? Notre (très) talentueux graphiste Quentin Guichard s'est inspiré du design des F1 pour créer une grille de départ avec l'ensemble des clubs de L1.

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Formule 1, Grand Prix de Bahreïn : Qui en pole ?

Vendredi, Max Verstappen (Red Bull) a dominé les premiers essais libres en 2021 . Le Néerlandais parviendra-t-il à garder ce rythme pour signer la première pole de l'année ? Réponse ce samedi lors des qualifications (16h00-17h00) !

2. Football, éliminatoires du Mondial 2022 : le Portugal, la Belgique et les Pays-Bas attendus

Après sa courte victoire contre l'Azerbaïdjan (1-0) mercredi, le Portugal se déplace ce samedi en Serbie (20h45) pour la 2e journée de ces qualifications avec l'ambition d'enchaîner. A 18h00, les Pays-Bas accueillent eux la Lettonie alors que la Belgique affronte la Réplique tchèque (20h45).

3. Rugby, Top 14 : Le championnat reprend déjà du service

Le Tournoi terminé vendredi soir avec la défaite du XV de France contre l'Ecosse, le Top 14 reprend déjà ses droits. Et les sept matches de la 20e journée sont au programme ce samedi. Si l'affiche de la soirée vaudra cher dans la perspective des phases finales entre Lyon et Toulon (21h05), le Stade français et Clermont lancent la journée à 14h45. A 17h45, Toulouse reçoit Montpellier alors que le Stade Rochelais est attendu à Bordeaux à la même heure que Bayonne – Racing (17h15).

4. Cyclisme, Tour de Catalogne : A qui le tour ?

Après la victoire de Lennard Kamna (Bora) en solitaire, la sixième et avant-dernière étape du Tour de Catalogne conduira les coureurs de Tarragone à Mataró sur un parcours de 194 km, avec deux montées de troisième catégorie.

(Avec AFP)

