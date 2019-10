XV de France, derby explosif, Djokovic : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Athlétisme, Mondiaux : Desisa s'offre le marathon

Lelisa Desisa est devenu champion du monde de marathon pour la première fois de sa carrière. L'Ethiopien s'est imposé en 2h10'40 lors d'une course courue de nuit dans des conditions beaucoup plus clémentes que pour les femmes une semaine plus tôt. Il a devancé son compatriote Mosinet Geremew et le Kényan Amos Kipruto.

2. Football, L1 : Nantes s'installe à la deuxième place

Après la défaite d'Angers à Paris (4-0), Nantes s'est emparé de la 2e place du classement grâce à sa victoire face à Nice (1-0). Les Canaris, délivrés par un but de Moses Simon en fin de match, pointent à deux longueurs du PSG. Vainqueur à Toulouse (1-3), Bordeaux, de son côté, remonte à la 4e place. Après deux succès, Monaco a rechuté à Montpellier (1-3). Brest et Dijon ont eux signé des succès précieux contre Metz (2-0) et Strasbourg (1-0).

3. Natation : Manaudou marque les esprits

Il n'a que quelques semaines d'entraînement dans les jambes. Mais Florent Manaudou a envoyé un message. Lors de la Ligue internationale de natation inaugurée samedi à Indianapolis, le champion olympique 2012 et vice-champion olympique 2016 du 50 m a impressionné pour sa deuxième compétition depuis sa sortie de retraite, en réalisant la meilleure performance mondiale de l'année sur 50 m (petit bassin) en 20''77.

On a aussi retenu pour vous

Basket, Jeep League : Monaco est resté invaincu en remportant sa troisième victoire contre le promu Roanne, (71-65). De son côté, Le Mans a obtenu son premier succès de la saison face à Chalon-sur-Saône (80-88).

Golf, PGA : Kevin Na a pris seul les commandes du Shriners Hospitals for Children Open, après le 3e tour, à Las Vegas.

Rugby, Coupe du monde : Le sélectionneur de l'Afrique du Sud Rassie Erasmus a mis la plupart de ses cadres au repos, effectuant treize changements dans la composition de l'équipe qui affrontera le Canada, mardi à Kobe.

Boxe : Gennady Golovkin a remporté les ceintures WBO et IBF vacantes des poids moyens en battant aux points Sergiy Derevyanchenko, au terme d'un combat très indécis à New York.

Football, Serie A : Très mal embarqué sur la pelouse du Genoa, l'AC Milan a réussi à renverser la vapeur et s'est finalement imposé 2-1 lors de la 7e journée.

Cyclisme : Le Belge Piet Allegaert (Sport Vlaanderen) s'est adjugé au sprint le Tour de l'Eurométropole devant Florian Sénéchal (Deceuninck) et un autre Belge, Jasper Stuyven (Trek).

La vidéo de rattrapage

Les Tonga ont la colombe sur leur blason mais un autre nom d'oiseau comme surnom, tiré d'un rêve d'un roi de ce pays. On vous explique tout ça dans un nouveau volet de la saga des logos.

Le tweet qui donne un avant-goût

S'ils n'ont joué qu'une mi-temps face aux Warriors dans un match de pré-saison, LeBron James et Anthony Davis ont annoncé la couleur avec les Lakers.

Ce que vous ne devez pas rater aujourd’hui

1. Rugby, Coupe du monde : le XV de France veut prendre le quart

Le XV de France doit valider sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde en battant les Tonga, si possible avec la manière pour espérer pouvoir rivaliser avec les favoris, dimanche à Kumamoto. Attention, coup d'envoi à 09h45 !

2. Football, L1 : Derby explosif à Saint-Etienne

Si le LOSC reçoit Nîmes (15h00) ou que Rennes accueille Reims (17h00), le choc de la journée se joue en soirée en L1. A 21h00, Saint-Etienne et Lyon disputeront un derby explosif. Cerise sur le gâteau : nommé vendredi à la rescousse d'un navire à la dérive, le nouvel entraîneur de Saint-Etienne Claude Puel débute son mandat contre son ancien club Lyon, où Sylvinho garde le soutien de sa direction malgré une mauvaise passe.

3. Tennis : Djokovic et un beau Thiem- Tsitsipas au programme

Solide depuis le début de la semaine, Novak Djokovic vise un nouveau titre ce dimanche. A 08h30, le Serbe joue la cinquième finale de sa saison contre John Millman. A Pékin vers 13h30, il y aura aussi de quoi se régaler. Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas se retrouvent pour le titre.

4. MotoGP, GP de Thaïlande : Quartararo en pole, Marquez sacré ?

A 09h00, Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) part en pole position pour le GP de Thaïlande. Le Français a devancé les Espagnols Maverick Vinales, également sur Yamaha, et Marc Marquez (Honda) lors des qualifications samedi. Marquez est d'ailleurs en mesure d'être couronné champion du monde pour la 6e fois à l'issue de ce Grand Prix.

5. Football, championnats étrangers : Des chocs en Espagne et en Italie

Avant la semaine internationale, il y a encore quelques chocs à l'étrangers. En Espagne, le FC Barcelone reçoit le FC Séville (21h00). Et en Italie, la Juventus se déplace à l'Inter Milan (20h45).