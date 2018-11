XV de France, Embiid, rebonds, chocs : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football, L1 : Lille freiné

En ouverture de la 13e journée ce vendredi, Lille a perdu ses premiers points à domicile cette saison. Inefficace et victime d'un grand Matz Sels, le LOSC a concédé un nul face à Strasbourg au stade Pierre-Mauroy (0-0). Les Dogues reprennent cependant la deuxième place au classement provisoire.

2. Basket, NBA : Embiid, Gobert et Fournier en vue

Dans le sillage d'un excellent Joel Embiid qui a marqué 42 points et capté 18 rebonds, les Sixers de Philadelphie ont signé leur quatrième victoire en cinq matches en s'imposant face à Charlotte (133-132 après prolongation). Nicolas Batum (5 pts, 2 rbds) n'a pas brillé tout comme Tony Parker (4 pts). Avec 17 points et 15 rebonds de Rudy Gobert, le Jazz a fait chuter Boston (123-115). Evan Fournier (15 pts, 4 rbds, 6 pds) a lui contribué au succès d'Orlando contre Washington (117-108).

3. Voile, Route du Rhum : Gabart toujours devant

François Gabart (Macif) est toujours en tête. Il devance Francis Joyon (Idec Sport), qui accusait un retard de 115 milles au dernier classement. Gabart est attendu dimanche matin au nord de la Guadeloupe et de Basse-Terre, et pourrait établir un nouveau record de l'épreuve en un peu plus de sept jours.

On a aussi retenu pour vous

Rugby, Pro D2 : Un trio mené par Mont-de-Marsan, vainqueur de Vannes 16-13, et composé d'Oyonnax et de Bayonne, a ravi à Carcassonne la tête après les matches de la 11e journée.

Golf, PGA : Matt Kuchar a pris seul les commandes du Mayakoba Golf Classic après le 2e tour disputé à Playa del Carmen. L'Américain, dont la 7e et dernière victoire sur le circuit PGA remonte à avril 2014, devance de deux coups son jeune compatriote Cameron Champ.

Basket, Jeep Elite : Après deux défaites de rang, Le Mans s'est largement imposé sur le parquet de Châlons-Reims (77-91) lors de la 9e journée. Boulazac a réussi une belle performance en gagnant à Gravelines (69-77).

Football, Ligue des champions d'Afrique : Saad Bguir, auteur d'un doublé, a permis à l'Espérance Tunis, vainqueur d'Al-Ahly 3-0 lors de la finale retour, de décrocher un troisième titre après avoir effacé la défaite 3-1 enregistrée en Egypte à l'aller.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Tchale-Watchou : "Si on veut autant ma tête, c'est que je fais bien mon boulot" 00:56

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Rugby, XV de France : Le Japon en ligne de mire

Dans le doute, le XV de France débute au Stade de France (21h05) ses test-matches de novembre contre l'Afrique du Sud avec la Coupe du monde 2019 au Japon en tête. Les Bleus passent un sérieux test et vont devoir résister à la puissance des avants springboks. Car le pack de l’Afrique du Sud est tout simplement "monstrueux".

2. Football, L1 : Lyon attendu au tournant

Sans Nabil Fekir - forfait - et quelques jours après avoir lâché des points contre Hoffenheim (2-2), Lyon va tenter de se rassurer face à Guingamp, lanterne rouge et qui vient de limoger Antoine Kombouaré, remplacé par le revenant Jocelyn Gourvennec (17h00). Dans la soirée, quatre matches sont au programme : Toulouse – Amiens, Angers – Montpellier, Nîmes – Nice et Saint-Etienne – Reims.

Vidéo - Un club, un logo : à Nantes, les chevaux ont inspiré les Canaris 01:55

3. F1, GP du Brésil: La qualification à 17h45

Alors que Mercedes espère valider son cinquième titre consécutif des constructeurs ce week-end au Brésil, il faudra suivre la qualification à 17h45. Valtteri Bottas (Mercedes) a réalisé de peu le meilleur temps des deux premières séances d'essais libres devant son équipier britannique Lewis Hamilton.

4. Football, étrangers : Boca-River et Dortmund-Bayern à l'affiche

S'il faudra suivre le match de l'équipe de France féminine qui s'offre un alléchant choc face au Brésil (20h50), il y a de quoi faire aussi hors de nos frontières. A 21h00, il y a notamment la finale de la Copa Libertadores entre Boca Juniors et River Plate. En Allemagne, c'est le choc entre Dortmund et le Bayern Munich qui va animer la journée (18h30) alors qu'en Espagne, l'Atlético Madrid reçoit l'Athletic Club (18h30).