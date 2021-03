Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby - Tournoi des 6 Nations : Les Bleus renversent les Gallois et peuvent encore rêver du titre

Ces Bleus-là ont décidément quelque chose en plus. Menés et malmenés par les Gallois à Saint-Denis (20-30 à 5 minutes de la fin), en infériorité numérique depuis le carton rouge infligé à Paul Willemse (67e), les Français sont malgré tout parvenus à renverser leurs adversaires (32-30) grâce à des essais de Charles Ollivon (77e) et de Brice Dulin (82e). En plus de priver le XV du Poireau d’un Grand Chelem qui lui tendait les bras, Antoine Dupont et ses partenaires gardent une chance de remporter le Tournoi. Pour ce faire, il faudra battre l’Écosse vendredi (21h), avec le bonus offensif et 20 points ou plus d’écart.

2. Basket - NBA : Les Lakers s’inquiètent pour LeBron James, les Sixers et les Clippers engrangent

Les Los Angeles Lakers se sont inclinés contre Atlanta (94-99), mais l’essentiel était sans doute ailleurs. Touché à la cheville droite, LeBron James avait été contraint de quitter ses partenaires en plein match. Le "King" souffre d'une entorse et sa durée d'indisponibilité est, pour le moment, inconnue. Parmi les autres résultats de la soirée, on notera le succès des Sixers contre Sacramento (129-105) ainsi que celui des Clippers face à Charlotte (125-98).

3. Tennis - ATP Acapulco : Zverev triomphe aux dépens de Tsitsipas

Alexander Zverev tient son premier trophée de l’année 2021. À Acapulco, le numéro 7 mondial a pris le meilleur sur Stefanos Tsitsipas à l’issue d’une finale très disputée (6-4, 7-6). Le joueur allemand fait donc le plein de confiance avant de débarquer à Miami, pour y participer à un Masters 1000 qui débute mercredi.

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue 2 : Ni Clermont, battu à Nancy (1-0), ni Toulouse, piégé à Niort (1-0), n'ont profité du faux-pas de Troyes à Amiens un peu plus tôt (3-1) pour s’installer à la première place.

Basket - Élite : Monaco reste solidement accroché au fauteuil de leader après sa onzième victoire en douze matches, décrochée sur le parquet de Cholet (76-87).

Football - Liga : Gardien du FC Séville, Yassine Bounou a permis à son équipe d’arracher un point contre Valladolid (1-1) en marquant le but égalisateur en toute fin de match.

Golf - Honda Classic : Matt Jones (-10) vire en tête après le troisième tour, devant John Bradley Holmes et Aaron Wise (-7).

Une attaque au bon moment et Stuyven a piégé les favoris : le final haletant en vidéo

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Biathlon - Östersund : Boe-Laegreid, une ultime course et un gros globe à aller chercher

La saison de biathlon s’achève ce dimanche à Östersund, avec deux ultimes mass-starts au programme. Si Tiril Eckhoff, assurée de terminer en tête du classement général féminin depuis la semaine dernière, cherchera seulement à finir en beauté, le suspense reste total chez les hommes. Johannes Boe (1 038 points) a toujours le maillot jaune sur le dos, mais Sturla Holm Laegreid (1 034 points) est juste derrière. Le plus jeune des deux Norvégiens est même virtuellement devant son compatriote en retranchant les quatre moins bons résultats, comme cela est prévu au moment de faire les comptes. Face à tant d'incertitudes, une seule chose est sûre : cette dernière course des rois promet !

2. Ski alpin - Lenzerheide : un ambitieux, un homme heureux et des adieux

À l’instar du biathlon, le ski alpin laissera tomber le rideau sur 2020-21 à l’issue des épreuves programmées ce dimanche, à savoir le slalom masculin et le géant féminin. Tous les globes, petits et gros, sont d’ores et déjà attribués, mais il reste une dernière victoire à aller chercher. Ce sera assurément le seul et unique objectif de Clément Noël, tandis qu’Alexis Pinturault, tout frais vainqueur du classement général de la coupe du monde, pourra s’élancer sans la moindre pression. Enfin, Jean-Baptiste Grange profitera de cette course pour tirer sa révérence.

Joyeux anniversaire "Pintu" : Revivez la manche qui lui offre le gros globe le jour de ses 30 ans

3. Football - Ligue 1 : Lyon accueille le PSG, à Lille d’en profiter

La 30e journée de Ligue 1 se conclura (21h) par un énorme choc entre Lyon (3e) et le PSG (2e). Respectivement accrochés par Reims (1-1) et surpris par Nantes (1-2) le week-end dernier, Gones et Parisiens savent qu’ils joueront très gros dans l’optique de la lutte pour le titre. Un peu plus tôt (17h05), Lille (1er) recevra Nîmes (19e), en quête de points pour se rapprocher du maintien. S’ils négocient bien cette réception, les Dogues pourraient donc conforter leur place de leader juste avant la trêve internationale.

Avec l'OL et le PSG, il se passe toujours quelque chose de dingue

