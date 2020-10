Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Rugby – Test-match : Un XV de France plein de promesses

Le XV de France, rapidement mené mais porté par son demi de mêlée Antoine Dupont, a remporté son premier match depuis sept mois en s'imposant devant le pays de Galles (38-21), samedi, au stade France. Le N.9 du Stade toulousain a inscrit un doublé (30e, 34e) et offert le quatrième essai à son capitaine Charles Ollivon pour renverser les Gallois, pourtant bien lancés par l'essai de l'ancien arrière Toulon Leigh Halfpenny dès la première minute de jeu. La dernière fois que la France avait inscrit cinq essais ou plus au XV du Poireau remonte à un succès 51-0 en... 1998.

XV de France - Antoine Dupont (France), face au Pays de Galles. Crédit: Icon Sport

2. Football – Ligue 1 : La balade du PSG

Le job est fait. Le PSG a pris samedi la tête de la Ligue 1 en dominant sa lanterne rouge, Dijon, (4-0) au Parc des Princes avec les deux premiers buts de sa recrue Moise Kean et un autre doublé, par l'infatigable Kylian Mbappé entré à la 72e minute. L'essentiel est fait pour le champion de France, qui décroche sa sixième victoire de rang en L1 contre Dijon. De quoi éviter de mettre dans l'embarras l'entraîneur Thomas Tuchel, critiqué après la défaite en Ligue des champions contre Manchester United (2-1).,Plus tôt dans la journée, l'OM s'était relancé à Lorient (0-1).

3. Football – Ligue des champions : Liverpool retrouve sa place

Liverpool a rejoint le leader Everton avec 13 points en battant Sheffield United (2-1) samedi, lors de la 6e journée de Premier League, alors que les deux Manchester, City et United, accrochés par West Ham (1-1) et Chelsea (0-0) stagnent dans la seconde moitié du classement. Mené au score, les hommes de Jürgen Klopp ont renversé la tendance sur deux buts typiques des Reds, grâce à des centres précis. Sur le premier, Henderson a trouvé la tête de Sadio Mané, le ballon a été repoussé par Aaron Ramsdale mais aussitôt repris par Roberto Firmino (1-1, 41e). Sur le second, Mané a posé le ballon sur la tête de Diogo Jota, choisi pour pallier l'absence de Thiago Alcantara (2-1, 64e).

Liverpool - Sheffield United Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Tennis – ATP Cologne : Zverev pourra-t-il réaliser un doublé à Cologne ? Six jours après son sacre dans la ville allemande, le 7e mondial s'est à nouveau qualifié samedi pour la finale du tournoi ... de Cologne, où il affrontera dimanche l'Argentin Diego Schwartzman, 9e mondial et récent demi-finaliste de Roland-Garros.

Baseball – Wolrd Series : Les Tampa Bay Rays ont égalisé à 2-2 en battant les Los Angeles Dodgers (8-7) samedi dans les World Series, disputés à Arlington, au Texas.

Golf – Zozo Championship : L'Américain Justin Thomas a conservé la tête du Zozo Championship, Tiger Woods, lui, s'est enfoncé un peu plus dans les profondeurs du classement (68e avec une carte de 71).

La vidéo de rattrapage

Alors que Pelé et Maradona fêtent leur anniversaire respectif à une semaine d'intervalle, nos journalistes Maxime Dupuis et Laurent Vergne accompagnées de Chérif Ghemmour se penche sur l'identité du plus grand joueur de football de l'histoire. L'intégralité de l'émission est à retrouver en podcast dès lundi.

Remplaçant au coup d'envoi du Clasico perdu samedi par le Barça face au Real (1-3), Antoine Griezmann a fini par jouer 14 minutes et a touché... un ballon.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Ligue 1 : Lille pour retrouver la tête, Lyon pour confirmer le réveil

Lyon reçoit Monaco dimanche dans un duel qui mélange frustrations et ambitions: privés d'Europe cette saison, les deux clubs veulent retrouver au plus vite un niveau plus en phase avec leurs moyens. Or, ni l'OL (9e, 10 pts) ni l'ASM (8e, 11 pts) n'ont pris le wagon de tête, plombés par leurs performances irrégulières. Des problèmes que ne connaissent pas les Lillois en pleine bourre en Ligue 1 et en Europe. Le LOSC peut reprendre les commandes du championnat au PSG en cas de victoire à Nice ce dimanche.

2. Cyclisme – Tour d'Italie : 86 centièmes et un final à couper le souffle

L'Australien Jai Hindley et le Britannique Tao Geoghegan Hart, classés dans le même temps aux première et deuxième places du Giro après 85 heures de course, sont départagés en réalité par 86 centièmes de seconde au soir de la 20e étape, samedi, à Sestriere. Tout se jouera donc ce dimanche lors du contre-la-montre final dans les rue du Milan. Spectacle garanti.

Jai Hindley (Sunweb), leader du Tour d'Italie 2020 au terme de la 20e étape Crédit: Getty Images

3. Formule 1 – GP du Portugal : Hamilton face au record absolu

Lewis Hamilton (Mercedes) a obtenu la pole position pour le Grand Prix du Portugal en réalisant samedi le meilleur temps des qualifications devant son coéquipier Valtteri Bottas, se plaçant en position idéale pour établir dimanche un record absolu de victoires en F1. Il s'agit de la 9e pole de la saison pour le Britannique, la 97e de sa carrière. Il deviendra, s'il gagne dimanche, le recordman absolu de victoires en Grand Prix de F1, avec 92 succès contre 91 à l'Allemand Michael Schumacher.

Lewis Hamilton (Mercedes) au Grand Prix du Portugal 2020 Crédit: Getty Images

4. Tennis – ATP Anvers : Humbert en finale

Le Français Ugo Humbert, 38e mondial, affrontera dimanche l'Australien Alex de Minaur, 29e, en finale du tournoi ATP 250 d'Anvers. Humbert, déjà demi-finaliste l'an dernier dans le tournoi belge, s'est qualifié le premier en battant le Britannique Daniel Evans (N.35), 4-6, 7-6 (9/7), 6-4. Le Français tentera de décrocher dimanche son deuxième titre après un premier succès décroché cette année en janvier à Auckland.

