Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby – Test match : Quatrième victoire de suite pour les Bleus face à l'Argentine

Ad

Le XV de France s’est imposé pour la quatrième fois de rang face à l’Argentine (29-20), à l’issue d’un match très intense et physique. Les Bleus ont répondu à ce défi puis fait la différence au retour des vestiaires grâce à leur banc, à l'image de l'essai de Thibaud Flament, qui fêtait sa première cape. Malgré le retour des Pumas à 6 points, les Tricolores sont restés calmes pour verrouiller leur succès sur une ultime pénalité.

Omnisport Bercy, UCI Track Champions League, Xavi, XV de France : l'actu sur un plateau HIER À 06:49

Test match - Peato Mauvaka (France) a inscrit le deuxième essai français face à l'Argentine Crédit: Icon Sport

2. Football – Ligue 1 : Neymar et Mbappé s'amusent, le PSG se fait une (petite) frayeur

Toujours privé de Lionel Messi, et alors que Mauro Icardi et Angel Di Maria étaient sur le banc, Paris s'est reposé sur son duo Neymar-Mbappé pour venir à bout de Bordeaux au Matmut Atlantique (3-2), et conforter sa place de leader. Le Brésilien a inscrit un doublé sur deux belles frappes du droit et surtout deux passes décisives du Français, qui a ensuite un conclu une offrande de Georginio Wijnaldum. Devant de trois buts, le club francilien s'est toutefois fait bousculer en fin de rencontre, mais le deuxième but de M'Baye Niang est arrivé trop tard dans les arrêts de jeu.

Neymar et Kylian Mbappé Crédit: Getty Images

3. Cyclisme – UCI Track Champions League : Première soirée à Majorque

La Ligue des Champions de cyclisme a vécu sa première soirée dans le vélodrome de Majorque. Pour les grands débuts de cette nouvelle compétition réunissant le gratin de la piste mondiale, Harrie Lavreysen a tenu son rang de meilleur sprinteur du monde en dominant la vitesse individuelle avant de terminer 2e du keirin derrière Stefan Botticher. Corbin Strong a lui remporté le scratch et l'élimination. Emma Hinze a fait respecter son rang de championne du monde de la vitesse en s’imposant dans la discipline. Katie Archibald et Kirsten Wild ont fait le show lors de l’élimination (1re et 2e) et occupent les deux premières places du classement des endurantes.

Un tango puis un coup de rein fulgurant : Lavreysen est bien le roi de la vitesse

4. Basketball – NBA : Le Heat résiste à Donovan Mitchell, les Suns enchaînent

Les 37 points de Donovan Mitchell n'ont pas suffi à Utah pour renverser Miami (118-115), porté par son quatuor Kyle Lowry, Tyler Herro, Jimmy Butler et Bam Adebayo. Phoenix a de son côté remporté un quatrième match de rang en dominant Atlanta (121-107), porté par les 38 points de Devin Booker. Après la sortie prématurée d’Anthony Davis, les Lakers, déjà privés de LeBron James, les Lakers ont coulé à Portland (105-90), alors que Denver s'est offert Houston dans les dernières secondes (95-94). Enfin, Joel Embiid (30 points, 15 rebonds, 2 contres), a permis aux Sixers de s’imposer à nouveau à Chicago (114-105).

On a aussi retenu pour vous

Formule 1 – Grand Prix du Mexique : Valtteri Bottas : Valtteri Bottas a signé la pole position à la surprise générale devant Lewis Hamilton et Max Verstappen. Pierre Gasly partira cinquième.

Football – Liga : Le Real Madrid a pris la tête de la Liga : Le Real Madrid a pris la tête de la Liga grâce à sa victoire face au Rayo Vallecano (2-1). Toni Kroos et Karim Benzema ont marqué.

Karim Benzema et Casemiro Crédit: Getty Images

Tennis – Rolex Paris Masters : Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert se sont qualifiés en finale du double à Bercy après leur victoire au super tie-break (2-6, 6-3, 11-9) face à la paire Peers - Polasek.

Boxe – Super-moyens : Implacable et au sommet de sa boxe, Saul "Canelo" Alvarez est entré dans l'histoire des super-moyens, en unifiant les titres avec une victoire aux dépens de Caleb Plant, par arrêt de l'arbitre à la 11e reprise, à Las Vegas.

Basketball – Betlic Elite : Alors qu'il ne comptait qu'une seule victoire jusqu'ici, le Paris Basketball a battu l'Asvel (82-79).

Athlétisme : La coureuse éthiopienne Dawit Seyaum a battu le record du monde du 5 kilomètres en 14'39, dans une course mixte à l'Urban Trail Lille.

Le tweet aérien

La vidéo de rattrapage

Le choc attendu a viré à la démonstration : comment Medvedev a écoeuré Zverev

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui :

1. Tennis - Rolex Paris Masters : Une finale de rêve

Les deux premiers joueurs mondiaux qui s'affrontent en finale : le Rolex Paris Masters pouvait difficilement espérer mieux pour son épilogue. Djokovic a dû batailler pour se défaire de Hurkacz en trois sets, alors que Medvedev n'a fait qu'une bouchée de Zverev. L'affiche, qui fut déjà celle de deux finales de Grands Chelems cette année, s'annonce donc ouverte sur le papier, à Bercy, à partir de 15h00. Le Serbe, qui disputera la finale du derniers Masters 1000 de l'année pour la 7e fois de sa carrière est d'ores et déjà assuré de terminer tout en haut du classement ATP… pour la 7e fois de sa carrière, dépassant ainsi Pete Sampras. Et c'est déjà une belle victoire.

En finale contre Djokovic, Medvedev conscient qu'il devra "jouer (son) meilleur tennis"

2. Football - Ligue 1 : La lutte pour l'Europe se poursuit

Saint-Etienne, Metz, Brest ou encore Reims se battent pour leur maintien, évidemment. Mais ce dimanche vaudra cher dans la course à l'Europe, puisque deux concurrents directs s'affrontent en clôture de la 13e journée. Rennes (5e) recevra en effet Lyon (6e) à 21h, quelques heures après les matches de l'OM contre Metz (13h) ou encore de Nice contre Montpellier (17h). Avec, en bonus, les retrouvailles entre l'OL et Bruno Genesio, et celles entre Andy Delort et le MHSC. Dans les championnats européens, nous aurons notamment droit au derby de Séville (21h) et à celui de Milan (20h45).

3. Formule 1 – Grand Prix du Mexique : La réponse des Red Bull attendue

Au-dessus de la mêlée lors des essais libres, les Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez ont été douchées par les Mercedes de Valterri Bottas et Lewis Hamilton lors d'une séance de qualification pour le moins stupéfiante samedi soir. Le Britannique, qui doit faire un gros coup pour combler ses 12 points de retard sur Verstappen au championnat, y verra donc une opportunité en or dans une saison 2021 qui ne cesse de surprendre. Pierre Gasly (Alpha Tauri) partira 5e, alors que les Alpine d'Esteban Ocon et Fernando Alonso partiront des 15e et 16e rang. Début de la course à 20h.

Max Verstappen (Red Bull) au Grand Prix de la Ville de Mexico 2021 Crédit: Getty Images

Mais aussi…

Le Grand Prix de l'Algarve en Moto GP (14h00), le premier disputé par Fabio Quartararo en tant que champion du monde, la rencontre de Top 14 entre Clermont et Toulon (21h05), ou encore un Toronto-Brooklyn en NBA dès 21h30.

Omnisport Gaston à la folie, l’OM encore en sursis, les Lakers surpris : L’actu sur un plateau 05/11/2021 À 05:59