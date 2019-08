Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Lyon en colle six à Angers

L’OL affiche son ambition en ce début de saison. Les Rhodaniens avaient, déjà, nettement dominé Monaco à Louis II la semaine dernière (0-3). Ils ont été deux fois plus prolifiques vendredi soir, en ouverture de la 2e journée de L1, tout en gardant leur cage inviolée, s’imposant 6-0 à domicile face à Angers. Moussa Dembélé et Memphis Depay ont inscrit un doublé, Houssem Aouar et Jean Lucas un but chacun.

Houssem Aouar lors de la rencontre Lyon-Angers / Ligue 1Getty Images

2. Tennis - Masters Cincinnati : Gasquet, six ans après

Richard Gasquet dans le dernier carré d’un Masters 1000, cela faisait un bail, non ? Si. Un peu plus de six ans. Vendredi soir, le Biterrois a éliminé l’Espagnol Roberto Bautista-Agut en quarts de finale à Cincinnati : 7-6, 3-6, 6-2. Opéré d’une hernie inguinale en janvier dernier, Gasquet, 56e à l’ATP, met un sacré coup d’accélérateur à son retour vers les sommets avec ce succès. En demi-finale, il sera opposé à David Goffin, qualifié à la suite du forfait de Yoshihito Nishioka.

Vidéo - Métamorphosé, Gasquet a sorti un tennis de gala pour dominer Bautista 02:52

Pour Pouille, la marche Djoko, c'est encore un poil haut

Comme à Melbourne en début d'année, lors de sa demi-finale référence à l'Open d'Australie, Lucas Pouille a été éliminé par Novak Djokovic à Cincinnati. En quarts de finale cette fois. Le Français a bien résisté pendant un set face au n°1 mondial avant de le voir dérouler, ce vendredi dans l'Ohio (7-6(2), 6-1). Prochain adversaire pour Djokovic : Daniil Medvedev, impressionnant depuis le début de la tournée américaine, et encore à la fête face à Andrey Rublev (6-2, 6-3).

Novak Djokovic, tombeur de Lucas Pouille en quarts de finaleGetty Images

3. Football - Liga et Bundesliga : les champions chahutés

Antoine Griezmann devait rêver de meilleurs débuts en championnat sous les couleurs blaugrana. Privé de Lionel Messi, touché à un mollet, le Barça s’est incliné vendredi en ouverture de la Liga. Il est tombé à Bilbao face à l’Athletic, sur un superbe but en fin de match d’Aritz Aduriz (1-0). Cerise sur le gâteau : Luis Suarez est sorti sur blessure.

C’est à peine mieux pour le Bayern Munich, tenant, comme le Barça, de son championnat domestique. Les Bavarois ont concédé le nul à domicile, pour le lancement de la Bundesliga : 2-2 à face au Herta. Robert Lewandowski a marqué les deux buts de Bavarois qui étaient menés à la mi-temps (1-2).

Antoine Griezmann, dépitéGetty Images

4. Tennis – WTA Cincinnati : Osaka jette l'éponge et s'inquiète

Il y aura une demi-finale 100% américaine à Cincinnati. En quarts de finale, Madison Keys a nettement dominé Venus Williams (6-2, 6-3) cette nuit tandis que Sofia Kenin s'est qualifiée à l'issue de l'abandon de Naomi Osaka, touchée au genou gauche (6-4, 1-6, 2-0 ab.). La Japonaise a déclaré après le match, à dix jours du dernier Grand Chelem de la saison : "L'an passé, j'ai gagné l'US Open et cette année, j'essaie de jouer l'US Open". Pas très rassurant(e).

Barty (encore) à réaction

Comme lors du tour précédent, Ashleigh Barty, quant à elle, a perdu la première manche avant de s'imposer, vendredi à Cincinnati. Elle a battu Maria Sakkari 5-7, 6-2, 6-0 en quarts. Dans le dernier carré elle sera opposée à Svetlana Kuznetsova, qui continue de faire tomber les têtes de série (Karolina Pliskova, N.3, vendredi soir, après notamment Sloane Stephens, N.8, la veille).

La Japonaise Naomi Osaka au tournoi de CincinnatiGetty Images

5. Cyclisme : Décès de Felice Gimondi, géant de la petite reine

Felice Gimondi est mort d’une crise cardiaque vendredi, à l’âge de 76 ans. La presse italienne l’a annoncé dans la soirée. Champion majeur de la fin des années -60 et du début des années -70, l’Italien s’était forgé à cette époque un palmarès historique, auquel figurent notamment les Tours d’Espagne, d’Italie et de France. Seuls six autres coureurs ont remporté ces trois épreuves dans leur carrière (Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Christopher Froome, Vincenzo Nibali).

On a aussi retenu pour vous :

Football - Transferts : Le FC Barcelone et le Bayern Munich ont communiqué sur un "accord de principe" quant au prêt de Philippe Coutinho, vendredi soir.

: Le FC Barcelone et le Bayern Munich ont communiqué sur un "accord de principe" quant au prêt de Philippe Coutinho, vendredi soir. Basket : La France s’est imposée 86-72 face au Brésil, vendredi à Villeurbanne. Prochain match de préparation au Mondial (30 août-15 septembre) pour les Bleus : ce samedi face à l’Argentine, dans la même salle.

: La France s’est imposée 86-72 face au Brésil, vendredi à Villeurbanne. Prochain match de préparation au Mondial (30 août-15 septembre) pour les Bleus : ce samedi face à l’Argentine, dans la même salle. Basket : Le Team USA a déploré vendredi le forfait pour le Mondial de PJ Tucker, victime d'une "entorse mineure à la cheville gauche", avant de s'imposer à Anaheim (Californie) face à l'Espagne, en match de préparation : 90-81.

: Le Team USA a déploré vendredi le forfait pour le Mondial de PJ Tucker, victime d'une "entorse mineure à la cheville gauche", avant de s'imposer à Anaheim (Californie) face à l'Espagne, en match de préparation : 90-81. Football - Ligue 2 : Clermont, vainqueur ce vendredi à Orléans dans le cadre de la 4e journée (0-1) et Lorient, tombeur à domicile de Sochaux (1-0), sont co-leaders du championnat.

: Clermont, vainqueur ce vendredi à Orléans dans le cadre de la 4e journée (0-1) et Lorient, tombeur à domicile de Sochaux (1-0), sont co-leaders du championnat. Cyclisme - Tour de l'Utah : Victoire de Marco Canola (Nippo Vini Fantini Faizanè) à Salt Lake City, vendredi, lors de la 4e étape. Hermans Ben (Israel Cycling Academy) garde la tête du classement général.

: Victoire de Marco Canola (Nippo Vini Fantini Faizanè) à Salt Lake City, vendredi, lors de la 4e étape. Hermans Ben (Israel Cycling Academy) garde la tête du classement général. Football - Serie A : La Roma a annoncé vendredi soir la prolongation du contrat de son attaquant Edin Dzeko, qui court maintenant jusqu’en 2022.

: La Roma a annoncé vendredi soir la prolongation du contrat de son attaquant Edin Dzeko, qui court maintenant jusqu’en 2022. Golf : Le Japonais Hideki Matsuyama a pris la tête du Western Open, troisième épreuve des play-offs du circuit PGA, vendredi soir à Medinah, près de Chicago.

Le tweet reconnaissance

Les San Antonio Spurs vont retirer le maillot flanqué du n°9, en l'honneur de Tony Parker, le 11 novembre prochain. "TP" va devenir le dixième joueur ainsi inscrit au panthéon de la franchise texane.

La vidéo de rattrapage

Les débuts en foot us de Christian Wade ont été fracassants. Est-ce durable, pour l'ancien joueur de rugby anglais ? Représente-t-il une exception ? Tour d'horizon.

Vidéo - Wade et les joueurs de rugby ont-ils un avenir en NFL ? 01:33

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Rugby - Test-match : dernière ligne droite avant le Japon

Premier match de préparation pour les Bleus en vue du Mondial (20 septembre - 2 novembre au Japon). L’équipe de France reçoit ce samedi le XV écossais. Deux joueurs tricolores vont porter le maillot flanqué du Coq pour la première fois à cette occasion : Alivereti Raka et François Cros. Coup d’envoi de la rencontre à 21h05, à l’Allianz Riviera (Nice).

Plus tôt ce samedi, dès 9h35 (hf), la Nouvelle-Zélande va tenter de prendre sa revanche sur l'Australie, à l'Eden Park (Auckland), dans le deuxième match de la Bledisloe Cup. La semaine dernière, les Wallabies avaient infligé une très large défaite aux All Blacks, 47-26 à Perth.

Vidéo - "Appeler Raka ? Un aveu de faiblesse de la FFR et du staff" 02:50

2. Tennis - ATP et WTA Cincinnati : le programme des demies

Les demi-finales des tournois ATP et WTA de Cincinnati se tiennent ce samedi, sur le court central. Ashleigh Barty sera opposée à Svetlana Kuznetsova à partir de 17h. Richard Gasquet jouera face à David Goffin en deuxième match du jour (pas avant 19h). Madison Keys et Sofia Kenin s'affronteront ensuite avant que Novak Djokovic et Daniil Medvedev ne se disputent à leur tour une place en finale, pas avant minuit. Le M1000 de Cincinnati est à suivre sur Eurosport Player.

Ashleigh BartyGetty Images

3. Football - Ligue 1, PL, Bundesliga, Liga : c’est bel et bien reparti

Plus de doute, la trêve est finie. Parmi les cinq "grands championnats", seule la Serie A n’a pas repris. En Ligue 1, Nantes-OM lancera ce samedi, à 17h30, avant les matches de 20h. En Angleterre, Arsenal et Liverpool sont sur le pont, mais l’affiche du jour est Manchester City-Tottenham (18h). Le tout dans le cadre de la 2e journée, pour ces deux championnats.

Du côté de la Bundesliga et de la Liga, qui ont débuté ce vendredi, Dortmund (réception d’Augsbourg, 15h30) et le Real Madrid (déplacement à Vigo, 17h) sont les cadors en lice.

Zinédine Zidane, devant Gareth BaleGetty Images

4. Cyclisme - BinckBank Tour : Wellens contre la meute et la montre

Un chrono court mais important. Leader du BinckBank Tour, Tim Wellens (Lotto Soudal) compte 4 secondes d’avance sur Marc Hirschi (Sunweb) avant la 6e étape, ce samedi, un contre-la-montre de 8,4 km autour de La Haye. Ils sont vingt (dont Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Sep Vanmarcke…) en moins d’une minute avant le week-end final.

La course est à suivre sur Eurosport 2 à partir de 15h30, au coeur d'un après-midi vélo (championnats de France sur piste à partir de 12h30, 3e étape de l'Arctic Race of Norway à 16h45).