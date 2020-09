Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Boxe : retour gagnant pour Yoka

Omnisport 3-1, lutte pour Fofana, Cavagna, coup de rabot : l'actu sur un plateau HIER À 04:59

Alors qu’il n’avait plus combattu depuis un an, Tony Yoka n’a pas vraiment fait durer son retour sur le ring. Le champion olympique 2016 a battu Johann Duhaupas en 1 minute et 27 secondes, ce vendredi soir, grâce à un uppercut dévastateur. Yoka est désormais invaincu en huit combats.

Tony Yoka a terrassé Johann Duhaupas Crédit: Getty Images

2. Foot – Ligue 1 : Lille leader provisoire

En ouverture de la 5e journée de L1, le LOSC s’est imposé vendredi soir contre Nantes (2-0) grâce à un penalty de sa recrue estivale Burak Yilmaz et à un but contre son camp de Nicolas Pallois. Les Nordistes prennent provisoirement la tête du Championnat, un point devant Saint-Etienne et Rennes.

La joie des joueurs de Lille face à Nantes - Ligue 1 2020-21 Crédit: Getty Images

3. Basket – NBA : Boston réduit l’écart contre Miami

Grâce aux indispensables Jayson Tatum et Jaylen Brown, auteurs de la moitié des points de l'équipe, Boston a battu Miami (121-108) pour réduire l'écart à 3-2 en finale de conférence Est. La seconde période des Celtics peut leur donner des espoirs pour la suite de la série : il leur reste encore à s’imposer deux fois d'affilée pour disputer leur première finale NBA depuis 10 ans.

Ce qu’on a aussi retenu pour vous

Rugby – Challenge Cup : Bordeaux-Bègles échoue aux portes de la finale après sa défaite en prolongation face à Bristol (37-20).

Foot – Transferts : Houssem Aouar aurait donné son accord pour rejoindre Arsenal. Les Gunners ont formulé une première offre de 35 millions d’euros à l’OL.

Tennis - ATP Hambourg : Ugo Humbert est tombé en quarts face à Casper Ruud. Stefanos Tsitsipas disputera lui le dernier carré, après sa victoire face à Alexander Bublik.

Humbert a fini par tomber face à un Ruud en état de grâce

La vidéo de rattrapage

"Avoir moins de public dans les tribunes pourrait plus aider Djokovic que Nadal"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Formule 1 – Grand Prix de Russie : duel Hamilton-Bottas pour la pole ?

Les qualifications du Grand Prix de Russie se déroulent ce samedi dès 14 heures, après une troisième séance d’essais libres programmée à 11 heures. Lewis Hamilton, qui vise une 91e victoire (et le record de Michael Schumacher), devra notamment se méfier de son coéquipier Valtteri Bottas, qui l’a devancé lors des essais de vendredi.

"Bottas ne fait pas assez le job"

2. Rugby – Champions Cup : Le Racing et Toulouse pour une finale

Grand jour pour les clubs français en Coupe d’Europe. Le Racing 92 et le Stade Toulousain disputent tous les deux leur demi-finale de Champions Cup ce samedi. Les premiers accueillent les Saracens (14 heures), les seconds se déplacent sur la pelouse des Exeter Chiefs (16h30). A noter également, en Challenge Cup cette fois, la demi-finale de Toulon face aux Leicester Tigers, à 21 heures.

Champions Cup - Louis Dupichot (Racing 92) contre Clermont Crédit: Icon Sport

3. Ligue 1 : Saint-Etienne-Rennes, un choc pour reprendre les commandes

Saint-Etienne et Rennes, qui pointent tous les deux à un point du leader provisoire, le LOSC, s’affrontent ce samedi pour récupérer la première place de Ligue 1. Un choc marqué notamment par l’omniprésence des jeunes : Soppy, Truffert ou bien sûr Camavinga côté Rennais, Fofana et Aouchiche chez les Verts. Plus tard, dès 21 heures, l’OM reçoit le FC Metz et peut quant à lui se rapprocher du podium.

Rester ferme ou empocher le jackpot ? Saint-Etienne et le casse-tête Fofana

