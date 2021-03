Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe de France : Toulouse et Boulogne les premiers qualifiés

C'est parti pour un grand weekend de Coupe de France sur Eurosport. Vendredi soir, Toulouse, opposé à Aubagne (National), n'a pas tremblé pour obtenir sa qualification (0-2). Même tarif pour Boulogne, pensionnaire de National, et tombeur de Beauvais-Oise (N2) sur le même score (0-2). L'éclair de la soirée est venu de Kouadio Koné , auteur de l'ouverture du score toulousaine sur une belle frappe dans la lucarne d'Aubagne.

2. Boxe - Poids lourds : Yoka a tenu sa promesse

régler ça sur le ring", Il n'avait pas apprécié la gifle de Joël Tambwe Djeko lors de la pesée et avait promis de "", Tony Yoka n'a pas failli . Il a eu besoin de 12 reprises mais c'est bien lui qui sort vainqueur de ce match par K.-O. pour obtenir la ceinture européenne des poids lourds, titre vacant avant cette rencontre. C'était le dixième combat professionnel pour le champion olympique 2016 qui est toujours invaincu.

3. Athlétisme - Championnats d'Europe en salle : La surprise Finot ouvre le compteur français

Alice Finot a créé une énorme sensation en prenant la 2e place du 3 000 m des Championnats d'Europe en salle, vendredi à Torun, la première médaille de l'équipe de France dans la compétition, alors que le phénomène norvégien Jakob Ingebrigtsen, d'abord disqualifié, après avoir mis un pied en dehors de la piste en début de cours, a finalement été déclaré vainqueur du 1500 m après appel auprès du jury. Renaud Lavillenie a lui déclaré forfait

Nous avons aussi retenu pour vous

Boxe : Estelle Mossely, championne en titre IBO des poids légers, a conservé sa ceinture en battant aux points l'Allemande Verena Kaiser (98-92 - 97-93 - 98-92).

Rugby - Top 14 : Montpellier s'est offert un bol d'air en arrachant une victoire (22-16) aux dépens de Clermont, stoppé dans son élan, en ouverture de la 18e journée.

Basket - NBA : Mike Conley a été convoqué pour disputer le All Star Game, dimanche à Atlanta, en remplacement de la star de Phoenix, Devin Booker, touché à un genou.

Mike Conley, Utah Jazz Crédit: Getty Images

Formule 1 : Pirelli restera le fournisseur unique de pneumatiques de la Formule 1 un an de plus, jusqu'en 2024 ont entériné vendredi la Fédération internationale de l'automobile (FIA), la F1 et le pneumaticien.

Basket - Euroligue : L'Asvel s'est inclinée 90 à 86 devant Fenerbahçe Istanbul vendredi soir à domicile. Ce revers semble anéantir définitivement les minces espoirs de qualification pour les playoffs qui restaient à Villeurbanne.

Le tweet "cheat meal"

Nikola Jokic a parfois (souvent ?) été critiqué pour son embonpoint. Cette saison, le pivot de Denver a fait taire les critiques avec des statistiques incroyables (27 points, 11 rebonds et presque 9 passes de moyenne). De quoi s'autoriser un petit écart pendant la pause du All Star Game ?

La vidéo de rattrapage

Ce qu'il ne faut surtout pas manquer aujourd'hui

1. Football - Coupe de France : Le PSG, l'OL et Lens sont de sortie

Grande journée Coupe de France sur Eurosport ce samedi avec pas moins de neuf matches au programme . Il y aura du très lourd d'ailleurs puisque Lens se déplace sur la pelouse du Red Star à 14h15, que l'Olympique Lyonnais accueille le FC Sochaux à 18h45 et que le Paris Saint-Germain reçoit, à quelques jours du match retour face au Barça, Brest en clôture de la journée (21h10).

Kylian Mbappé lors du match opposant le Paris Saint-Germain à Monaco, le 21 février 2021, en Ligue 1 Crédit: Getty Images

2. Football européen : Le Klassiker en Allemagne, la Juve et le Barça sur le pré ailleurs

Un seul choc est au programme de ce samedi en Europe mais pas n'importe lequel : Bayern Munich-Borussia Dortmund. Les coéquipiers d'Erling Haaland vont beaucoup mieux et espèrent pouvoir entraver la marche des Bavarois vers le titre (18h30). Ailleurs, la Juventus Turin, larguée par l'Inter, défie la Lazio Rome (20h45) et le FC Barcelone, à la lutte avec le Real pour la deuxième place en Liga, se déplace sur la pelouse d'Osasuna (21h).

3. Cyclisme - Strade Bianche : Alaphilippe, Van Aert et van der Poel, le retour du trio infernal

Ils ont animé le Tour des Flandres 2020 et pourraient bien tout rafler sur les classiques en 2021 : Julian Alaphilippe, champion du monde en titre, Wout Van Aert, vainqueur de l'édition 2020, et Mathieu van der Poel, lauréat au Ronde en octobre, s'affrontent ce samedi sur les routes blanches de Toscane. Un décor magnifique, un plateau exceptionnel et un final spectaculaire… Ces Strade Bianche promettent d'être le premier grand moment de la saison.

