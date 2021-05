CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football, Liga : Zidane va bien partir du Real

Zinedine Zidane a décidé de quitter le Real Madrid selon les informations des quotidiens As et Marca . Les médias madrilènes annoncent que le technicien français a communiqué sa décision à ses dirigeants mercredi après quelques jours de réflexion. Le club merengue, deuxième de Liga et éliminé en demi-finale de la Ligue des champions, n'a pas remporté le moindre titre cette saison.

2. Football, Ligue Europa : Villarreal ne fait pas le bonheur de Monaco

Villarreal a décroché la Ligue Europa en remportant la finale (1-1, 11-10 t.a.b.) à Gdansk face à Manchester United. Cette finale s'est décidée sur des tirs au but fous avec le but du gardien Geronimo Rulli puis son arrêt face à David De Gea. Ce succès ne fait pas le bonheur de Monaco. Troisième de Ligue 1, l'ASM devra passer par le 3e tour puis les barrages pour espérer se qualifier pour la phase de groupes de la prochaine édition de la Ligue des champions.

3. Basket, NBA : Utah égalise avec un grand Gobert, Philadelphie prend le large

Dans le sillage de Donovan Mitchell qui n'a pas manqué son retour (25 pts), Utah a dominé Memphis (141-129) malgré les 47 points de Ja Morant. Avec ce succès, Rudy Gobert (21 pts, 13 rbds, 4 contres) et le Jazz égalisent (1-1). Emmené par son trio Joël Embiid (22 pts), Ben Simmons (22 pts, 9 rbds, 8 pds) et Tobias Harris (19 pts, 9 rbds), Philadelphie a lui remporté une deuxième victoire contre Washington (120-95) malgré les 33 points de Bradley Beal. Enfin les Knicks ont battu Atlanta (101-92) pour égaliser à 1-1 avec notamment 26 points de Derrick Rose,

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Tennis, Roland-Garros : Naomi Osaka a annoncé qu'elle ne répondrait pas à la presse durant le Grand Chelem parisien pour préserver sa santé mentale. "J'ai souvent eu l'impression que les gens ne prenaient pas en compte la santé mentales des athlètes et cela semble évident à chaque fois que je vois une conférence de presse ou que j'y participe", explique notamment la championne japonaise.

Voile : François Gabart, sans sponsor depuis un an et lancé dans la construction d'un trimaran géant volant, a désormais un nouveau partenaire, le groupe de cosmétiques français Kresk, qui a racheté le futur bateau, dont la mise à l'eau est prévue le 22 juillet.

Football, L1 : Selon les informations de L'Equipe, : Selon les informations de Christophe Galtier aurait trouvé un accord avec l'Olympique Lyonnais . Cependant, le Gym resterait à l'affût sur ce dossier car le tout récent champion de France avec Lille s'est envolé vers Nice ce mercredi.

Cyclisme, Tour d'Italie : Tombé lors de la 17e étapeLes examens ont montré qu'il n'y avait pas de fracture mais il souffre de multiples contusions", a précisé sa formation. : Tombé lors de la 17e étape , Remco Evenepoel (Deceuninck) arrête le Giro . "", a précisé sa formation.

Tennis, ATP Belgrade : Gaël Monfils a été éliminé en huitième de finale par Roberto Carballes Baena 6-1, 3-6, 7-6 (7-4).

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Un Giro à surprises ? Egan Bernal a donné ses premiers signes de faiblesse, mercredi, dans la montée de Sega di Ala, mais le Colombien a sauvé l'essentiel dans la 17e étape gagnée magistralement par l'Irlandais Dan Martin. Romain Bardet en a bavé lui aussi. Pourtant, le Français grimpe d'une petite place au général. Le voilà 6e. mais en temps, le podium s'éloigne...

Bernal s'affaisse, Martin se régale, Bardet s'accroche : Le résumé de la 17e étape

LE PODCAST DU JOUR

Lors du premier passage des Jeux Olympiques à Tokyo, en 1964, les Nippons n'ont d'yeux que pour les épreuves de judo, inscrites pour la toute première fois au programme. Les judokas japonais vont tout rafler. Ou presque. En toutes catégories, la plus prestigieuse, un géant néerlandais leur barre la route, plongeant tout un pays dans un profond désarroi difficilement imaginable.

CE QU'IL NE FAUT SURTOUT PAS RATER AUJOURD'HUI

1. Cyclisme, Tour d'Italie : La dernière chance des sprinteurs

Alors que mercredi Egan Bernal a laissé entrevoir quelques failles, la course revient ce jeudi dans la plaine à l'occasion de la 18e étape, la dernière favorable aux sprinteurs. Le long parcours de 231 kilomètres entre Rovereto et Stradella comporte trois petites côtes, de simples aspérités, dans le final.

Le profil de la 18e étape : Jour le plus long et un peu de répit

2. Football, Barrage L1/L2 : Nantes joue son avenir en L1 contre Toulouse

Le FC Nantes joue sa place en L1 contre Toulouse, lors du barrage dont le match aller se dispute ce jeudi (20h45). Le TFC reçoit à l'aller et devra se rendre à Nantes dimanche. "Si Nantes est 18e, c'est qu'ils ont des faiblesses, ce sera à nous de les exploiter, et si vous me demandez si on peut les battre je vous réponds un grand oui", a lancé l'entraîneur du TFC Patrice Garande avant de conclure : "nous sommes un club de L1 qui joue en L2 et on a l'ambition de ramener le TFC à la place qui est la sienne".

