1. Football, L1 : Marseille colle le PSG

Au terme d’un match tendu, à l’image des expulsions d’André Villas-Boas et d’Adrian Cubas, l’Olympique de Marseille s’est imposé sur la pelouse de Nîmes (0-2). Les coéquipiers de Dimitri Payet peuvent remercier leurs deux buteurs du soir, Dario Benedetto et Valère Germain, auteur chacun d’un but (57e et 84e). Cette victoire permet à l’OM de revenir à un petit point du PSG, à la deuxième place de la Ligue 1, avec un match de retard.

Villas-Boas : "C'est encore trop tôt" pour penser au titre

2. Rugby, Top 14 : Montpellier, première à Clermont

Ce vendredi, la 11e journée de Top 14 a démarré avec ce triste Clermont - Montpellier. Le club héraultais l’a emporté 21-15, sans aucun essai ni aucun bonus. C’est la première victoire en déplacement de la saison pour des joueurs du président Altrad qui reprennent des couleurs.

3. Ski, Saint-Moritz : Les femmes devront attendre

Le Super G féminin de Saint-Moritz, dont le départ devait être donné à 11h30, a été annulé en raison du vent et des importantes chutes de neige, ont annoncé les organisateurs samedi matin. Un autre Super G, qui doit donc marquer le début de la saison de vitesse, est prévu dimanche à Saint-Moritz.

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Basket, NBA : Les Lakers joueront Miami le 20 février pour la revanche des finales NBA remportées par la franchise de Los Angeles, soit une semaine après le choc attendu entre Brooklyn et Golden State, selon le calendrier de mi-saison dévoilé vendredi.

Voile : Charlie Dalin (Apivia) mène le trio de tête du Vendée Globe, devant Thomas Ruyant (LinkedOut) et Louis Burton (Bureau Vallée 2), samedi matin, alors que les navigateurs poursuivent leur route dans l'océan Indien.

Basket, Euroligue : Après deux belles victoires face à Barcelone et le Panathinaïkos, Villeurbanne a mis fin à sa série de succès en s'inclinant sur le parquet du Real Madrid (91-84).

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Après la sortie de Neymar sur sa volonté de rejouer avec Lionel Messi, Martin Mosnier et Maxime Dupuis s'interrogent sur la venue possible de l'Argentin au Paris Saint-Germain. Pour cela, le club de la capitale devra sans doute se séparer de Kylian Mbappé. Est-ce une bonne idée ? Nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier y répondent.

Le PSG doit-il sacrifier Mbappé pour accueillir Messi la saison prochaine ?

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Football, L1 : Paris se frotte à Montpellier

Remis d'aplomb par sa victoire en Ligue des champions contre Manchester United (3-1), le PSG va se frotter à Montpellier (21h00), lors de la 13e journée. Cinquième à deux petits points de Paris, le club héraultais, qui a gagné ses quatre dernières rencontres, pourrait poser quelques soucis à des champions de France privés de Neymar, Marco Verratti, Mauro Icardi et Pablo Sarabia. A 17h00, Rennes, qui a perdu ses derniers espoirs européens en C1, va essayer de se relancer contre Lens.

"Depuis 2018, Mbappé ne progresse plus" : Est-on trop sévère avec lui ?

2. Football, étranger : Zidane en danger, le choc Bayern - Leipzig

Ce n'est pas qu'un simple match. Zinédine Zidane y joue peut-être son avenir. Sur le terrain du FC Séville (16h15), le Real Madrid doit en effet revenir avec un résultat positif sinon son entraîneur français serait encore un peu plus menacé, à l’issue de la 12e journée de Liga. A 21h, le Barça se rend chez un promu, Cadix, surprenant sixième. En Allemagne, il faudra suivre à 18h30, le choc entre les deux premiers, Bayern Munich – Leipzig. Et si la Juve va affronter le Torino (18h00) en Serie A, la Premier League va notamment offrir un duel intéressant entre Chelsea et Leeds (21h00).

3. Formule 1, Grand Prix de Sakhir : Russell peut-il le faire ?

Lors des essais qualificatifs (18h00) du Grand Prix de Sakhir - 16e manche du Championnat du monde -, George Russell va essayer de confirmer les bonnes impressions qu'il a laissées vendredi. Le remplaçant de Lewis Hamilton chez Mercedes a signé le meilleur temps des deux premières séances d'essais libres à Bahreïn.

4. Rugby : Du lourd en Top 14

En attendant de voir le XV de France affronter l'Angleterre dimanche, le menu de cette journée est copieux en Top 14. Ce samedi, l'Union Bordeaux-Bègles voudra ainsi confirmer contre le Racing 92 à 15h15. A 18h15, il y a trois matches au programme, notamment Bayonne – Toulouse et Lyon – Stade Rochelais. De quoi se régaler avant les Bleus.

5. Ski alpin : Un géant pour les hommes, un Super G pour les femmes

Si le Super G féminin à Saint-Moritz a été annulé, le circuit masculin a lui migré pour le week-end à Santa Caterina di Valfurva, faute de neige à Val d'Isère. Et Alexis Pinturault, leader au général, ou encore Clément Noël sont attendus sur deux géants, le premier dès ce samedi matin (10h30 pour la première manche, 13h30 pour la seconde).

6. Biathlon : Ça reprend à Kontiolahti

A Kontiolahti en Finlande, les biathlètes sont à nouveau à l'honneur après une journée de repos. Chez les hommes, la poursuite masculine (13h20) annonce une belle bagarre. Et à 15h15, c'est un relais dames qui prendra la suite.

