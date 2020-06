Zidane, Vélodrome, Marquez, UTS : Le plateau du jour

La reprise a été bonne pour le Barça, un peu moins pour Antoine Griezmann. La reprise n’aura pas lieu de suite au Vélodrome mais on a décidé de vous révéler tous ses secrets. Marc Marquez, lui, pourrait ne pas goûter le choix de Honda pour 2021 tout comme Kyrie Irving n’est pas fan d’Orlando pour terminer la saison de NBA. Voici le plateau du 14 juin.

Ce que vous avez manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Liga : Le Barça facile, Griezmann invisible

Pas de couac de rentrée. Face à une faible équipe de Majorque, le Barça n’a pas eu à forcer son talent pour s’imposer samedi pour sa reprise en Liga (0-4). La fête fut belle sauf pour Antoine Griezmann, sorti à la 56e minute après avoir disputé la rencontre en pointe. 23 ballons et une influence minimale : pour Grizou, rien n’a vraiment changé…

2. Football - Ligue 1 : Leonardo annonce les départs de Thiago Silva et Cavani mais perd aussi Kouassi

Journée chargée pour le PSG samedi. Ce fut d’abord l’annonce, attendue, de Leonardo qui a mis fin presque officiellement aux aventures de Thiago Silva et Edinson Cavani, libres de tout contrat. Thomas Meunier, Eric-Maxim Choupo-Moting et Laywin Kurzawa connaitront le même sort. La vraie surprise est venue du départ quasi-acté de Tanguy Kouassi, 18 ans et titi parisien, qui aurait refusé de signer pro au PSG. Un coup plus dur qu’il n’y paraît.

Play Icon WATCH Avec ou sans Cavani et Thiago Silva : Quel PSG en Ligue des champions cet été ? 00:03:55

3. Basketball - NBA : Irving ne veut pas d’Orlando

Alors que la bulle d’Orlando continue d’être vue comme la solution pour sauver la saison NBA, certaines stars ont pris position pour ne pas jouer en Floride. "Je ne suis pas favorable à l’idée d’aller à Orlando, aurait notamment déclaré Kyrie Irving selon ESPN et The Athletic. Je m’oppose au racisme systématique et tout ce bordel. Il y a quelque chose qui ne sent pas bon…". S’il sera forfait pour cette fin de saison, le meneur des Nets espère joindre à sa cause de nombreux joueurs.

On a aussi retenu pour vous

Football - Premier League : Le club de Norwich a révélé samedi qu'un de ses joueurs figurait par les deux cas positifs au Covid-19 détectés lors la dernière vague de tests réalisés en Premier League.

Tennis - Adria Tour : Le volet monténégrin du tournoi caricatif organisé par Novak Djokovic a été annulé samedi. En cause, le fait que le Monténégro n’autorise pas les Serbes à voyager au sein du pays.

Golf - Charles Schwab Challenge : Grâce à un putt de plus de trois mètres au dernier trou, Xander Schauffele a pris la tête du Charles Schwab Challenge, comptant pour le circuit professionnel américain de golf (PGA), après le troisième tour disputé samedi à Fort Worth au Texas.

Le programme du jour sur Eurosport

Vous avez aimé le retour du tennis en direct ? Il est encore là ce dimanche. Avec notamment le début de l’UTS et la suite de l’Adria Tour.

Le tweet avant/après

La vidéo de rattrapage

Toute la semaine, vous avez voté pour votre stade de foot ultime. Tombeur de la Bombonera en demie puis d’Anfield en finale, le Vélodrome a été élu par vos suffrages (enfin surtout ceux de la #TeamOM a priori). Alors, voici 5 secrets sur le mythique stade marseillais.

Play Icon WATCH Enrhumeur, jardin bleu et politique : 5 choses à savoir sur le Vélodrome, votre stade de foot ultime 00:02:49

Ce qu’il ne faut pas manquer

1. Football - Liga : La 200e de Zidane

C’est une reprise. Et un anniversaire. Ce dimanche, Zinedine Zidane va disputer son 200e match sur le banc du Real Madrid. Déjà. Avec un enjeu de taille : rester collé aux basques du Barça dans ce championnat que ZZ a érigé en priorité de la saison. Dans ce money-time, il saura s’appuyer sur un management qui a porté ses fruits par le passé.

Zinedine Zidane Crédits Getty Images

2. Tennis - Adria Tour et UTS : Du beau monde en piste

Samedi, Novak Djokovic a mangé la poussière contre… un ramasseur de balle. Ce dimanche, ce sont de vraies oppositions qui sont attendues dans ces tournois d’exhibition diffusés sur Eurosport. A Belgrade, Djokovic affrontera Zverev tandis que Dimitrov aura maille contre Thiem (à partir de 14H sur Eurosport 1). A l’Ultimate Tennis Showdown, Lucas Pouille jouera contre Feliciano Lopez avant les chocs de la journée (Gasquet-Goffin puis Tsitsipas-Paire).

Play Icon WATCH Djokovic "baladé" sur le court par un ramasseur de balle : la belle image du jour 00:01:54

3. Moto - Saison 2021 : Honda, la prise de risque

Honda a réservé une surprise à Marc Marquez. Le constructeur japonais s'apprêterait à remplacer son coéquipier et jeune frère, Alex, par l'un de ses rivaux historiques, Pol Espargaro, en 2021. Ce, alors que le cadet de la fratrie n'a pas encore disputé la moindre course en MotoGP. Pas de quoi plaire au cador du circuit.

Marc Marquez (Honda HC) avant la qualification du Grand Prix de Valence 2019 Crédits Getty Images

