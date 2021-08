Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis – ATP Cincinnati : Zverev rejoint Rublev

Alexander Zverev s'est imposé dans la nuit de vendredi à samedi face au Grec Stefanos Tsitsipas, se qualifiant ainsi pour la finale du Masters 1000, où il affrontera Andrey Rublev, tombeur de Daniil Medvedev. Le N.5 mondial, récent médaillé d'or à Tokyo, est venu à bout du N.3 en trois manches (6-4, 3-6, 7-6 (7-4)), et 2h41 de jeu. Il était mené 4-1 dans le dernier acte et a vu son adversaire servir pour le match.

Omnisport PSG, "plan Mbappé", Zverev-Tsitsipas, 24h du Mans, Vuelta : l'actu sur un plateau HIER À 05:46

Alexander Zverev Crédit: Getty Images

2. Athlétisme - Ligue de Diamant : Thompson-Herah à 5 centièmes du record du monde

Déjà très en vue à Tokyo, avec ses sacres olympiques sut 100m et 200m, Elaine Thompson-Herah a encore frappé fort . La Jamaïcaine a signé la deuxième performance de tous les temps sur 100m avec un temps de 10"54 samedi à Eugene, échouant à… cinq petits centièmes du record du monde sur la distance. Il appartient toujours à l'Américaine Florence Griffith-Joyner, établi en 1988 avec un chrono en 10"49.

3. WEC - 24 heures du Mans : Toyota maîtrise

Toyota est toujours en contrôle dans cette 89e édition des 24 heures du Mans. La N.7 (José Maria Lopez, Kamui Kobayashi, Mike Conway), devant la N.8 (Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley), continuaient de contrôler la course à 6h00. Après 14 heures de course, l'écart entre les deux tournait autour de 25 secondes, avec un arrêt aux stands d'avance pour la voiture de tête. Sortie de piste peu après 23h00, l'Alpine N.36 avait comblé son retard et retrouvé sa troisième place à quatre tours des leaders

La Toyoya N.7 Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue 1 : Au terme d’un match disputé, : Au terme d’un match disputé, l’AS Saint-Etienne et le LOSC se sont quittés sur un score nul 1-1 . Le champion en titre est seulement 13e avec 2 petits points après 3 journées.

Football - Liga : Grâce à un grand Memphis Depay, bien alimenté par Frenkie de Jong, : Grâce à un grand Memphis Depay, bien alimenté par Frenkie de Jong, le FC Barcelone a arraché sur la pelouse de l’Athletic Bilbao un match nul mérité (1-1).

Football - Serie A : La Lazio Rome de Maurizio Sarri, qui fêtait sa première en match officiel avec le club romain, s'est imposée face à Empoli (1-3).

Tennis - WTA : Jil Teichmann, 76e mondiale, a une nouvelle fois fait sensation en se débarrassant de la N.4 mondiale Karolina Pliskova, en deux manches (6-2, 6-4). Elle affrontera la N.1 mondiale australienne Ashleigh Barty en finale.

Boxe - La légende de la boxe Manny Pacquiao, pour son retour après deux ans loin des rings et peut-être le dernier combat de sa longue carrière, s'est inclinée aux points face au Cubain Yordenis Ugas, qui conserve son titre WBA des welters, samedi à Las Vegas.

La vidéo de rattrapage

Peu après 23h samedi, l'Alpine N.36 s'est retrouvée dans le bac à graviers après une glissade de Mathieu Vaxivière. La faute à une piste encore humide après les pluies de la soirée. Alpine a ainsi perdu sa troisième place au classement des 24 heures du Mans, derrière les Toyota N.7 et N.8. Avant de la reprendre quelques heures plus tard.

Une glissade de Vaxiviere qui vaut cher pour Alpine

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Lyon doit réagir, un alléchant Nice – Marseille

Avec un petit point pris en deux matches, le début de saison lyonnais est raté. Les hommes de Peter Bosz, sous pression doivent répondre contre Clermont en tout début d'après-midi (13h). Une 3e journée qui se conclura par un très prometteur Nice - Marseille (20h45), en plus, évidemment, des cinq autres rencontres du jour.

2. Football - Premier League : Un derby de Londres et du très beau monde

Les derbys de Londres ne manquent pas en Premier League. Mais celui entre Arsenal et Chelsea fait partie des plus savoureux. A 17h30, des Gunners peu convaincants pour leur reprise affronteront les Blues de Romelu Lukaku, de retour au club.

Manchester United sera également sur le pont, à Southampton (15h00) tandis que Tottenham se déplacera chez les Wolves à la même heure.

Dans les autres championnats européens, on aura notamment un œil sur Bayern - Cologne (17h30), Atlético - Elche (17h30), Levante - Real Madrid (22h) ou encore Udinese - Juventus (17h30).

Romelu Lukaku Crédit: Getty Images

3. Tennis - Cincinnati : Jour de finales

Les dames ouvriront le bal à 20h, dans une finale qui opposera la N.1 mondiale australienne Ashleigh Barty à la belle surprise Jil Teichmann, 76e mondiale. Chez les hommes, on ne jouera pas avant 22h30 et l'affiche ne manquera pas non plus d'allure : le champion olympique en titre Alexander Zverev affrontera le Russe Andrey Rublev, vainqueur de Daniil Medvedev.

Une grosse bataille pour une victoire inédite : le résumé vidéo de Rublev-Medvedev

4. Cyclisme – Tour d'Espagne : De la hauteur avant le premier jour de repos

Au lendemain du sprint massif dominé par Jakobsen, le peloton de la 76e Vuelta va tutoyer les 2000 mètres d'altitude à la veille du premier jour de repos. Après trois ascensions répertoriées, l'Alto de Velefique se dressera face au peloton pour cette 9e étape. Classé hors catégorie, ce col de 13km est l'un des plus gros morceaux à gravir au cours des trois semaines de course.

Le profil de la 9e étape : La Vuelta prend de la hauteur

Omnisport Paire, Brest-PSG, Vuelta et mercato : l'actu sur un plateau 20/08/2021 À 05:10