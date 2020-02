Lundi, Roxana Maracineanu a demandé au patron du patinage français de démissionner. C'était cinq jours après les accusations de viols et d'agressions sexuelles de plusieurs ex-patineuses à l'encontre de leurs entraîneurs, notamment l'ancienne championne Sarah Abitbol. Mais Gailhaguet a répondu mardi soir à l'issue de la tenue d'un bureau exécutif extraordinaire de la FFSG qu'il ne prendrait pas de décision sur une éventuelle démission avant la fin de l'inspection annoncée la veille par la ministre des Sports.

"Je reste un peu sans voix devant ce Monsieur que j'ai rencontré pendant une heure il y a deux jours et qui a passé la moitié du temps à se défendre. A aucun moment, il n'a dit devant moi quelle était sa vision par rapport à cette problématique qui touche sa fédération", a déploré Roxana Maracineanu au micro des "Quatre vérités" sur France 2. "Il faut qu'on voit aujourd'hui comment répondre à ce fléau. Si ce Monsieur est plus intéressé par son poste, (...) ça me paraît juste hallucinant", a-t-elle insisté.

Gailhaguet promet des révélations

La ministre a en outre répété sa menace de retirer la délégation de l'Etat à la FFSG. "Entamer cette procédure de retrait de délégation, c'est aussi contrer ce comportement. S'il a envie de rester à la tête de cette association qu'est aujourd'hui la Fédération (française) des sports de glace, qu'il le fasse, mais ce ne sera plus la future fédération des sports de glace", a-t-elle prévenu. Gailhaguet doit tenir une conférence de presse mercredi à 14h30 au siège de la fédération au cours de laquelle il a promis des révélations, "documents" à l'appui.