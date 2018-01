Après Simone Biles, Jordyn Wieber révèle qu'elle est également une victime du Dr Nassar

Jordyn Wieber est sortie du silence ce vendredi. Et la médaillée d'or américaine l'a confié, elle est l'une des victimes de Larry Nassar, ancien médecin de l'équipe de gymnastique américaine qui risque la prison à perpétuité pour ses agressions sexuelles. "Je pensais que l'entraînement pour les jeux Olympiques serait la chose la plus difficile que j'aurais à vivre. Mais, en réalité, la plus grande épreuve que j'ai connue est le fait d'accepter que je suis une victime de Larry Nassar", a déclaré la jeune femme, visiblement nerveuse, au quatrième jour d'audience pour déterminer la condamnation de l'ancien médecin dans le Michigan.

M. Nassar, 54 ans, a plaidé coupable d'agressions sexuelles. Jordyn Wieber a ainsi rejoint ses coéquipières victorieuses des JO de Londres en 2012, Aly Raisman, Gabby Douglas et McKayla Maroney qui ont toutes affirmé avoir subi les abus de Larry Nassar sous prétexte de traitements médicaux. Simone Biles, star des JO de Rio en 2016 pour avoir raflé presque toutes les médailles d'or de sa discipline, a récemment apporté un témoignage similaire, de même que Jamie Dantzscher, médaillée aux jeux de Sydney en 2000.

Jordyn Wieber a expliqué que le comportement du médecin l'ayant agressée à partir de ses 14 ans n'était pas remis en cause à l'époque en raison de sa réputation dans le milieu de la gymnastique, où il était vu comme un "faiseur de miracles". "J'avais même parlé à mes coéquipières Aly Raisman et McKayla Maroney de ces traitements, et à quel point ils nous mettaient mal à l'aise. Aucune de nous ne comprenait vraiment", a-t-elle poursuivi. La fédération nationale "USA Gymnastics est responsable. Le comité olympique américain est responsable", a encore dénoncé la jeune fille. M. Nassar a déjà été condamné début décembre à 60 ans de réclusion pour détention de matériel pédopornographique dans un volet distinct.