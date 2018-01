Vanessa James et Morgan Ciprès passent à un centième de la médaille

Les patineurs russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov ont conservé le titre européen en couples, jeudi à Moscou, à trois semaines des JO 2018 à Pyeongchang (Corée du Sud, 9-25 février). Sur la glace moscovite, la Russie a même signé un triplé : avec un total de 221,60 points, Tarasova et Morozov ont devancé Ksenia Stolbova et Fedor Klimov (211,01), et Natalia Zabiiako et Alexander Enbert (210,18).

En tête après le programme court, les Français Vanessa James et Morgan Ciprès terminent au pied du podium pour un centième (200,17). C'est une douche froide pour James (30 ans) et Ciprès (26 ans), partis s'entraîner en Floride sous la houlette de John Zimmerman à l'été 2016, et qui rêvaient de s'offrir un premier sacre européen, un an après être montés sur leur premier podium international (bronze continental).

Vanessa James et Morgan CiprèsGetty Images

Tarasova (23 ans) et Morozov (25 ans) ont largement dominé le programme libre : leur prestation a été récompensée par un excellent score de 151,23 points malgré deux approximations.

Les Allemands Aljona Savchenko et Bruno Massot, la paire en forme de la première moitié d'hiver, avaient eux préféré faire l'impasse sur le rendez-vous européen pour se concentrer sur l'échéance olympique.