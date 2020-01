Aleksandra Boikova (18 ans) et Dmitrii Kozlovskii (20 ans) montent sur la première marche du podium, avec un total de 234,58 points. Ils devancent deux autres couples russes, Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov, doubles champions d'Europe en 2017 et 2018 (208,64), et Daria Pavliuchenko et Denis Khodykin (206,53).

Les Français les mieux classés, Cléo Hamon et Denys Strekalin, terminent neuvièmes (153,49). Boikova et Kozlovskii avaient été médaillés de bronze européens il y a un an. James et Ciprès avaient choisi de souffler cette saison dans la perspective de prolonger leur carrière jusqu'en 2022, année des prochains JO d'hiver et des Championnats du monde en France, à Montpellier.