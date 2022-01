En l'absence de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, champions du monde et d'Europe en titre, ont pris la tête après la danse rythmique aux Championnats d'Europe de patinage artistique, à trois semaines des Jeux olympiques de Pékin (4-20 février), vendredi à Tallinn.

Sinitsina et Katsalapov ont obtenu 87,89 points et devancent leurs compatriotes Alexandra Stepanova et Ivan Bukin (86,45) et les Italiens Charlène Guignard et Marco Fabbri (83,35) avant la danse libre programmée samedi après-midi.

Papadakis et Cizeron, vice-champions olympiques 2018 de danse sur glace en quête d'or à Pékin (le seul qui manque à leur palmarès) ont décidé par précaution sanitaire de ne pas participer au rendez-vous continental . Il y a deux ans à Graz (Autriche), Sinitsina et Katsalapov avaient privé de justesse les Français, déjà quintuples champions d'Europe et quadruples champions du monde, d'or européen. Puis ils ont été sacrés champions du monde en leur absence en mars dernier.

En 2021, l'échéance continentale avait été annulée en raison de la pandémie de Covid-19. La compétition estonienne se poursuit dans la soirée avec le programme libre hommes, un événement que vous pourrez suivre en direct sur Eurosport

