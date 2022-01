Les Russes Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov ont été sacrés champions d'Europe en couples à trois semaines des Jeux olympiques de Pékin (4-20 février), jeudi à Tallinn, un an après avoir été couronnés champions du monde.

La Russie signe un triplé dans la catégorie : derrière Mishina et Galliamov (239,82 points), leurs compatriotes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov sont médaillés d'argent (236,43) et Aleksandra Boikova et Dmitrii Kozlovskii de bronze (227,23). A portée des JO 2022, Mishina (20 ans) et Galliamov (22 ans), invaincus cet hiver et déjà en tête après le programme court, réaffirment ainsi leur statut de prétendants à l'or olympique.

Camille et Pavel Kovalev quatorzièmes

Et les jeunes Russes, qui participaient pour la première fois à la compétition européenne, l'ont fait avec la manière : au lendemain de celui du programme court, ils ont amélioré le record du monde du programme libre (157,46 contre 155,60) et celui du score total. Les Chinois Wenjing Sui et Cong Han détenaient ces deux marques de référence jusqu'à jeudi soir.

Tarasova et Morozov, eux, montent à 27 ans pour elle et 29 ans pour lui sur leur septième podium européen consécutif, pour la troisième fois de suite sur la deuxième marche, après avoir été titrés deux fois en 2017 et 2018. Champions d'Europe sortants, Aleksandra Boikova et Dmitrii Kozlovskii se classent cette fois troisièmes, commes aux Mondiaux 2021 en mars dernier.

En 2021, le rendez-vous continental avait été annulé en raison de la pandémie de Covid-19. Les Français Camille et Pavel Kovalev ont terminé à la quatorzième place, avec 156,55 points, nouveau record personnel. Coline Keriven et Noël-Antoine Pierre n'avaient eux pas passé le cut du programme court la veille.

