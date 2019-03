Pour Vanessa James et Morgan Ciprès, la compétition de la consécration vire au cauchemar. Le duo s'est classé seulement septième du programme court, en couple, avec 68,67 points, et accuse un retard de plus de douze points sur la tête, occupée par les Russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov, vice-champions du monde en titre et auteurs du meilleur score de la saison (81,21).

"Juste avant l'échauffement, on s'est dit : 'Tant que rien de bizarre n'arrive, ils sont prêts'. On était sereins avant de les regarder patiner. Et quelque chose de bizarre est arrivé", se désolait Silvia Fontana, qui entraîne le couple français avec l'Américain John Zimmerman.

Fraîchement sacrés champions d'Europe et invaincus cet hiver, James (31 ans) et Ciprès (27 ans) sont arrivés au Japon avec le statut de favoris. C'est précisément un coup du sort qui a sapé - "à 100%" dixit Zimmerman - le bel édifice patiemment construit par les médaillés de bronze mondiaux 2018, installés en Floride depuis l'été 2016.

La chute qui a tout bouleversé

Leurs six minutes d'échauffement à peine commencées, Vanessa James a violemment percuté le patineur italien Matteo Guarise, alors que tous les deux glissaient à reculons, et a chuté lourdement.

"Je n'ai pas tapé la glace très fort, mais lui avait quand même beaucoup de vitesse et m'a tapée assez fort l'épaule et la tête, et je me suis tapée le coude et le genou sur la glace", raconte-t-elle. "On était même pas dans le programme qu'on était déjà dans un état d'esprit différent", décrit Ciprès. "Je pouvais voir beaucoup d'inquiétude sur son visage", abonde Zimmerman.

"Ça m'a déstabilisée. Je n'avais mal nulle part (pendant le programme) mais je n'étais pas là, ma tête était dans le flou, ça tournait, ça tourne encore un peu", explique la patineuse. Pas de commotion toutefois, a rassuré l'encadrement de l'équipe de France. "Ils étaient extrêmement préparés, chaque entraînement était parfait. Mais ce qui s'est passé l'a rendue vide, et lui aussi", interprète Fontana.

Vidéo - Énorme frayeur pour James après un carton lors de son échauffement 00:26

Objectif médaille de bronze

Un saut auquel il manquait un tour puis une chute sur le triple saut lancé : "Ce n'était pas notre jour, regrette James. On a fait notre maximum, ce n'était pas bien. Mais sans la chute, les choses auraient été différentes." Deux couples chinois complètent le podium provisoire : les vice-champions olympiques en titre Wenjing Sui et Cong Han (79,24), suivis de Cheng Peng et Yang Jin (75,51).

Si l'or semble désormais hors de portée, James et Ciprès n'ont pas abandonné tout espoir de médaille avant le programme libre jeudi matin. "On n'est pas si loin que ça du podium. Avec deux grosses erreurs, c'est quand même un petit peu valorisant malgré tout, positive-t-il. La troisième place est jouable, on sait que nos concurrents qui sont devant, on leur a mis une fessée pendant toute la saison."