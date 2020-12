Yuzuru Hanyu, double champion olympique de patinage artistique, a annoncé jeudi son retour à la compétition dans l'optique des Mondiaux en mars malgré les risques liés au coronavirus. Le patineur va disputer les Championnats du Japon qui débutent vendredi à Nagano et qui sont qualificatifs pour les Championnats du monde à Stockholm en mars. Le Japonais de 26 ans, atteint d'asthme et qui se considère comme une personne à risque en cas d'infection au coronavirus, avait annoncé fin août qu'il ne participerait pas au Grand Prix cette saison en raison de la pandémie de Covid-19. Il n'a plus évolué en compétition depuis le mois de février.

"Je veux faire le maximum pour éviter d'être contaminé par le virus. A l'approche des championnats nationaux, la 3e vague (du virus) est arrivée et je me suis retrouvé dans une position conflictuelle entre participer ou non, a-t-il expliqué. Mais si je pense aux Championnats du monde, le Tournoi des quatre continents a été annulé et le championnat national sert de qualification pour les Mondiaux, il était donc obligatoire que j'y participe."

Championnats du Monde "Tout ce chemin en juste cinq ans" 23/03/2019 À 12:25

Yuzuru Hanyu lors des JO 2018. Crédit: Getty Images

Depuis son retour au Japon, après avoir quitté sa base d'entraînement de Toronto pour échapper au virus, Hanyu explique avoir mené une existence de quasi-ermite, se barricadant à la maison et limitant ses contacts à sa famille proche. Il n'a pas pu de ce fait s'entraîner avec son coach, le Canadien Brian Orser, en raison des restrictions de déplacement, mais assure se sentir en forme. "Je me suis entraîné seul chaque jour sans entraîneur", a expliqué le patineur, qui avait participé aux championnats nationaux l'an passé mais avait manqué les trois précédentes éditions pour cause de blessure ou de maladie.