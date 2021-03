Aleksandra Boikova et Dmitrii Kozlovskii sont en tête du programme court aux Championnats du monde de patinage artistique, devant les Chinois Wenjing Sui et Cong Han. Les Russes ont totalisé 80,16 points, ce qui leur en donne un peu plus de deux d'avance sur Sui et Han (77,62), les derniers à avoir été sacrés champions du monde en couples, en 2019. Les Mondiaux-2020 ont été annulés sous l'effet de la pandémie de Covid-19.

Une autre paire russe, composée d'Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov, occupe la troisième position (75,79) avant le programme libre prévu jeudi soir. Les doubles vice-champions du monde (2018 et 2019) Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov pointent eux au pied du podium provisoire (71,46). Côté français, Cléo Hamon et Denys Strekalin sont les avant-derniers qualifiés pour le programme libre avec leur 19e place (50,99). Coline Keriven et Noël-Antoine Pierre n'ont eux pas passé le cut (23e, 42,12). A moins d'un an des JO-2022, les Mondiaux-2021 vont délivrer le gros des quotas olympiques pour le patinage artistique.

