Avec 81 points, Anna Shcherbakova compte un peu moins de deux points d'avance sur Rika Kihira (79,08, 18 ans) avant le programme libre programmé vendredi soir. Une autre Russe, Elizaveta Tuktamysheva, sacrée championne du monde en 2015 et elle âgée de 24 ans, occupe la troisième place (78.86). Performance décevante en revanche pour l'autre jeune toupie russe attendue, Alexandra Trusova, seize ans également. La nouvelle élève d'Evgeni Plushenko ne pointe qu'en douzième position, à près de quinze points du podium, avec 64,82 points, après une prestation sans combinaison de sauts, ce qui l'a lourdement pénalisée.

Au contraire, Shcherbakova, Kihira et Tuktamysheva ont elle patiné très proprement sur la glace suédoise. Cette dernière, qui a obtenu le meilleur score technique, et Kihira sont les deux seules à avoir misé - avec réussite - sur un triple Axel, la triple rotation la plus difficile à maîtriser, puisqu'elle exige en fait de réaliser trois tours et demi en l'air. A moins d'un an des JO-2022, ces Mondiaux 2021 vont délivrer le gros des quotas olympiques pour le patinage artistique.

Championnats du Monde Les Mondiaux d'abord, les JO ensuite : Hanyu-Chen, le duel reprend HIER À 17:40

Patinage artistique Coup dur : Méité se blesse dès les premières secondes du programme court des Mondiaux IL Y A 5 HEURES