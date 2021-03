Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, champions d'Europe 2020, dominent la danse rythmique aux Mondiaux de patinage artistique. Les Russes ont obtenu 88,15 points au son de "Singin' in the rain". Ils ont devancé deux duos américains, Madison Hubbell et Zachary Donohue (86,05), et Madison Chock et Evan Bates (85,15). Face au calendrier chamboulé par la pandémie de Covid-19 depuis un an maintenant, Papadakis et Cizeron, également vice-champions olympiques 2018, avaient annoncé courant janvier leur décision de ne pas patiner sur la glace suédoise et de se concentrer sur leur préparation olympique pour les JO-2022, dans moins d'un an désormais.

Il y a un peu plus d'un an, Sinitsina et Katsalapov avaient infligé aux danseurs français leur premier revers depuis près de deux ans pour devenir champions d'Europe.

