Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov ont été sacrés pour la première fois champions du monde de patinage artistique en couples. Avec un total de 227,59 points, Mishina (19 ans) et Galliamov (21 ans) devancent finalement les doubles champions du monde chinois Wenjing Sui et Cong Han (225,71) et les Russes Aleksandra Boikova et Dmitrii Kozlovskii (217,63), champions d'Europe 2020. On n'attendait pas Mishina et Galliamov, qui disputaient leurs premiers Mondiaux, et même leur tout premier championnat international, à pareille fête.

La paire russe, certes devenue championne du monde juniors en 2019, occupait la troisième place après le programme court, derrière Boikova/Kozlovskii et Sui/Han. Mais un programme libre impeccable techniquement et récompensé par 151,80 points, au son prémonitoire de "We are the champions", les a propulsés sur la plus haute marche du podium. Même eux avaient du mal à y croire à peine le titre mondial acquis.

On va aller dormir

"On est vraiment surpris de terminer premiers, s'est étonnée Mishina. Je ne sais pas quoi dire pour le moment, je ne réalise pas encore." "Après chaque élément, on était de moins en moins nerveux, parce que la fin (du programme) se rapprochait. Après chaque élément, on était de plus en plus heureux", a-t-elle raconté timidement. Comment vont-ils célébrer ce sacre mondial inattendu ? "On va aller dormir", a répondu Mishina.

Aleksandr Galliamov et Anastasia Mishina Crédit: Getty Images

Sui et Han, plus convaincants artistiquement, ont proposé une chorégraphie plus contemporaine que leurs adversaires russes. Mais les vice-champions olympiques en titre et champions du monde 2017 et 2019 se sont inclinés pour moins de deux points. En tête après le programme court, Boikova et Kozlovskii, respectivement 19 et 21 ans, comme Mishina et Galliamov, ont commis trop d'erreurs (une chute sur la combinaison de sauts et une réception à genou sur un autre pour Boikova) dans leur libre pour espérer coiffer une première couronne mondiale, un an après leur premier titre de champion d'Europe. Ils ne se classent que quatrièmes du programme long (137,47).

