L'inquiétude n'a jamais autant dicté les journées de Aljona Savchenko. Médaillée d'or olympique en 2018, naturalisée allemande en 2003, elle n'a pas un instant de répit depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, son pays d'origine. Résidente en Allemagne depuis près de vingt ans déjà, la native de Kiev a laissé une grande partie de sa famille en Ukraine et notamment à Marioupol où les combats sévissent toujours plus, jour après jour.

A quelques heures du début des Championnats du monde de patinage artistique à Montpellier (à suivre sur Eurosport), l'ancienne patineuse s'est confiée à Eurosport Allemagne sur la guerre et les relations entre athlètes russes et ukrainiens mises à rude épreuve. La sextuple championne du monde, reconvertie entraîneure de la sélection néerlandaise, a également évoqué la situation dramatique autour de Kamila Valieva et critiqué fermement la participation des patineurs russes aux événements de propagande de Vladimir Poutine. Entretien.

Mme Savchenko, plusieurs patineurs russes ont participé à un gala organisé par Vladimir Poutine, à Moscou. Quel a été votre réaction, notamment quand vous avez vu le signe "Z" sur leur poitrine ?

Aljona Savchenko : J'étais sans voix quand j'ai vu ça. Je pouvais à peine y croire. C'est très douloureux ce qu’il se passe entre l'Ukraine et la Russie. Des enfants et des gens meurent, des territoires sont en train de disparaître, c'est une catastrophe. Et ces athlètes célèbrent et soutiennent cette action lors d'un gala… C'est inhumain. Maintenant, je ne sais pas si elles y sont allées volontairement, ou non. Il y a des rumeurs selon lesquelles elles ont dû ou ont été forcées de le faire. Malheureusement, je ne peux pas l'évaluer...

Comment vont vos amis et votre famille ? Quelles nouvelles recevez-vous d'Ukraine ?

A.S. : Malheureusement, il y a eu de mauvaises nouvelles lundi. Ma famille vient de la région autour de Marioupol. Un proche a été blessé. Il n'a que 17 ans. Les autres membres de la famille sont dans un sous-sol mais ne peuvent pas sortir. Il n'y a pas non plus de nourriture là-bas. Si cela dure encore quelques jours, ils mourront par manque de nourriture. C'est une catastrophe humanitaire. Mes frères vont bien, enfin c'est un grand mot dans la situation actuelle. Cependant, ils ne sont pas autorisés à sortir pendant deux jours.

Pensez-vous que les mesures visant à exclure largement les athlètes russes du sport mondial sont justifiées ?

A.S. : Oui, certainement ! Je pense aussi qu'il faut faire plus. Le fait que les gens continuent à faire la fête et à rire là-bas, c'est tout simplement inacceptable. Mais là aussi, il faut faire la différence. J'ai entendu parler de cas où certains enfants d'origine russe vivant en Allemagne ont été exclus. Ça, ce n'est pas acceptable non plus.

Que pourrait faire de plus le sport pour augmenter la pression sur Poutine ?

A.S. : C'est une bonne question. Adopter plus de sanctions et imposer des interdictions de 10 ou 20 ans, ça pourrait avoir un impact, mais c'est difficile à dire... Nous étions et sommes toujours amis avec de nombreux athlètes russes. Mais toute cette histoire alimente la haine entre les gens, même si nous n'en voulons vraiment pas. De plus, on ne sait pas quoi faire pour améliorer les choses, est-ce que ça ira mieux un jour ? Les boycotts sont corrects, mais on peut se demander s'ils aboutiront vraiment à quelque chose. C'est vraiment difficile et je ne trouve pas les bons mots pour le moment.

J'ai retiré beaucoup d'athlètes russes de ma liste de contacts…

Êtes-vous actuellement en contact avec des amis et des athlètes russes ?

A.S. : Pour être honnête, j'en ai retiré beaucoup de ma liste de contacts. Je ne comprends pas pourquoi certains soutiennent cette guerre. D'autres sont contre la guerre, mais ne la commentent pas. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent des messages négatifs. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont contre la guerre. Cependant, ils m'écrivent qu'ils ne peuvent rien y faire. S'ils protestent, ils le paient de longues peines de prison ou même de leur vie. Ils ont tellement peur que même ceux qui s'y opposent ne feront rien. Ils ne savent pas comment réagir correctement. D'un autre côté, je pense que si vous avez une opinion, vous devez l'exprimer. Mais je n'y suis pas non plus, donc je ne peux pas évaluer la situation en Russie. Je sais que même utiliser le mot "guerre" sur les réseaux sociaux vous punit sévèrement. De mon point de vue, cependant, il sera difficile pour les gens là-bas de pouvoir à nouveau se regarder dans les yeux.

Je trouve ça louche qu'on n'ait pas entendu parler de Valieva depuis les Jeux olympiques…

Même si ce n'est pas facile de parler de sport, c'est devenu très calme autour de Kamila Valieva après les Jeux olympiques. Savez-vous ce qu'il en est ?

A.S. : Non, je n'ai eu aucun contact. Je crois savoir qu'on lui a interdit de parler. Après les Jeux olympiques, elle s'est exprimée sur Instagram et a écrit qu'elle avait la meilleure équipe et le meilleur soutien. Mais des rumeurs circulent à propos de ce message selon lesquels elle l'a reçu, elle n'a pas écrit le texte elle-même. Je trouve ça louche qu'on n'ait pas entendu parler de Valieva depuis…

Cette semaine, aux Mondiaux, il manquera les athlètes russes, chinois, mais aussi Nathan Chen, blessé. Selon vous, qui sont les favoris pour l'or maintenant?

A.S. : Tout d'abord, il n'est pas rare que les patineurs artistiques sautent les Championnats du monde après les JO. Surtout s'ils sont devenus champions olympiques. En couple, j'estime que les Américains sont forts. Pour les Européens, en revanche, ce sera difficile… Chez les hommes, il faut noter les Japonais qui ont de très bons jeunes. L'Italien Daniel Grassl visera certainement une médaille. Avec les femmes, cela devient beaucoup plus intéressant en raison de l'absence des Russes. En conséquence, les Européennes comme la Belge Loena Hendrickx ont de meilleures chances. Hendrickx a fait de bons progrès ces derniers temps et a montré des programmes intéressants. Ensuite, il y a les Japonais avec Kaori Sakamoto et Wakaba Higuchi. Et puis il y a les champions olympiques Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron évidemment… C'est toujours un plaisir de les voir patiner.

