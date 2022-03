Éblouissants, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sont entrés encore un peu plus dans l'histoire de la danse sur glace et du sport tricolore ce samedi avec un cinquième titre mondial . Les premiers Français à réaliser une telle performance avec un record du monde à 229,82 points à la clé. Quoi de mieux pour célébrer une telle beauté sur la glace et un tel survol de la discipline qu'un couronnement à la maison. À Montpellier, où se déroulaient les Mondiaux, le public en pinçait pour le duo champion olympique, et ça c'est ressenti.