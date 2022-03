"On est tombés amoureux du waacking" : Papadakis et Cizeron révèlent la genèse de leur "court"

Dix ans après, les Championnats du monde sont de retour en France. Après Nice en 2012, les meilleurs patineurs de la planète ont rendez-vous à la Sud de France Arena de Montpellier.

Les Mondiaux de patinage artistique seront à regarder en direct et en intégralité sur Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport.fr et l'application Eurosport.

La compétition sera également retransmise par France Télévisions.

Les champions olympiques de danse sur glace Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron seront les fers de lance de la délégation tricolore pour ces Mondiaux à domicile. A Montpellier, les Bleus auront à coeur de briller devant leur public.

Impérial lors des Jeux Olympiques de Pékin où il a fait tomber les records du monde, Nathan Chen a finalement du déclarer forfait pour ces Mondiaux dans le sud de la France, au contraire de Yuma Kamigawa et Shoma Uno, deuxième et troisième aux JO.

Chez les dames et chez les couples, la compétition s'annonce très ouverte en l'absence des athlètes russes et chinois.

En raison du conflit entre la Russie et l'Ukraine, le Comité d'Organisation et la Fédération Française des Sports de Glace a suivi la ligne de la Fédération Internationale de patinage et du CIO : aucun athlète russe et biélorusse ne prendra part à la compétition